новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Заготовка кормов продолжается в Липецкой области

0 4

Потребность в грубых кормах для поголовья скота на зимне-стойловый период в текущем сезоне составляет 268 тысяч тонн, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области. Липецкие аграрии запасли уже более 235 тысяч тонн. Заложено на хранение 136 тысяч тонн сенажа, 67 тысяч тонн сена и более 30 тысяч тонн соломы, заготовка которой еще продолжается.

«Липецкие аграрии всегда успешно справляются с поставленными задачами, – отметил глава региона Игорь Артамонов. – Уверен, что в этом году они подтвердят свой высокий профессионализм. В Липецкой области большое внимание сегодня уделяется молочному животноводству, для которого устойчивая кормовая база является одним из главных факторов успеха».

Также районы приступили к заготовке силоса и фуража. На 24 августа в закромах хозяйств уже имелось 32 тысячи тонн силоса и около 24 тысяч тонн фуража. Потребность в этих кормах на зимне-стойловый период составляет 321 тысячу и 129 тысяч соответственно. Кроме того, по состоянию на 1 июня текущего года в хозяйствах региона сохранились остатки кормов урожая 2020 года. Там имелось более 7,8 тысячи тонн сена, свыше 56 тысяч тонн сенажа, почти 25 тысяч тонн соломы и более 110 тысяч тонн силоса. «С уверенностью можно сказать, что в сезоне 2021-2022 все животноводческие хозяйства региона будут в полном объеме обеспечены сочными и грубыми кормами», – сообщил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Игорь Артамонов посетил Долгоруковский район

Игорь Артамонов провел прием жителей Липецкой области

Липецкая делегация принимает участие во Всероссийском форуме…

Игорь Артамонов поручил ускорить газификацию домовладений в…

Усиление мер безопасности жителей Липецкой области обсудили…

1 из 58