Заготовка кормов продолжается в Липецкой области

Потребность в грубых кормах для поголовья скота на зимне-стойловый период в текущем сезоне составляет 268 тысяч тонн, сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области. Липецкие аграрии запасли уже более 235 тысяч тонн. Заложено на хранение 136 тысяч тонн сенажа, 67 тысяч тонн сена и более 30 тысяч тонн соломы, заготовка которой еще продолжается.

«Липецкие аграрии всегда успешно справляются с поставленными задачами, – отметил глава региона Игорь Артамонов. – Уверен, что в этом году они подтвердят свой высокий профессионализм. В Липецкой области большое внимание сегодня уделяется молочному животноводству, для которого устойчивая кормовая база является одним из главных факторов успеха».

Также районы приступили к заготовке силоса и фуража. На 24 августа в закромах хозяйств уже имелось 32 тысячи тонн силоса и около 24 тысяч тонн фуража. Потребность в этих кормах на зимне-стойловый период составляет 321 тысячу и 129 тысяч соответственно. Кроме того, по состоянию на 1 июня текущего года в хозяйствах региона сохранились остатки кормов урожая 2020 года. Там имелось более 7,8 тысячи тонн сена, свыше 56 тысяч тонн сенажа, почти 25 тысяч тонн соломы и более 110 тысяч тонн силоса. «С уверенностью можно сказать, что в сезоне 2021-2022 все животноводческие хозяйства региона будут в полном объеме обеспечены сочными и грубыми кормами», – сообщил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.