Профилактику и снижение количества правонарушений в сфере ЖКХ обсуждают на Всероссийской конференции в Санкт-Петербурге с участием представителей Липецкой области

В Липецкой области, как и в целом в стране, изменится подход к контрольно-надзорной деятельности в сфере ЖКХ. Об этом сообщила из Санкт-Петербурга исполняющая обязанности руководителя Госжилинспекции Липецкой области Марина Наливайченко, которая сегодня принимает участие во Всероссийской конференции «Актуальные вопросы контрольной и надзорной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Теперь акцент будет сделан на мониторинг, а также профилактику и снижение количества правонарушений.

С начала года в Госжилинспекцию Липецкой области поступило 9248 обращений граждан. Проведено более 7 тысяч проверок и обследований, выдано около 2 тысяч предписаний и предостережений, составлено 245 протоколов. Большая часть выявленных нарушений управляющими организациями оперативно устранена. Проведены работы по замене и ремонту трубопроводов в 315 домах, текущему ремонту подъездов в 127 домах, замене и ремонту кровли в 102 домах, ремонту окон, дверей, полов, вентканалов, почтовых ящиков, отмосток, цоколя в 184 домах. Сделан перерасчет платы за коммунальные услуги на сумму 8,8 млн рублей. «Просветительская работа среди населения по вопросам ЖКХ должна проводиться постоянно. Так можно создать надежную основу для общественного контроля в этой сфере», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Конференция посвящена грядущим изменениям законодательства в части надзора. Ее цель – обсуждение и выработка единого подхода по взаимодействию участников рынка в сфере управления жилищным фондом. Также в рамках конференции проходит выставка цифровых решений, информационных систем и облачных сервисов для автоматизации управления жилищным фондом.

«До конца года совместно с участниками рынка нам необходимо выстроить новые принципы совместной работы управляющих и ресурсоснабжающих организаций, органов надзора и контроля, федеральных и местных властей. Наша задача – улучшить жизнь граждан, снизить нагрузку на бизнес, но без падения качества оказываемых услуг», — отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

«Предстоит огромная работа по перестройке механизмов, по вовлечению собственников в процесс управления жильем, и такие мероприятия помогают ускорить подготовку необходимой нормативной базы, учесть мнения и позицию всех участвующих сторон», – сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров.

В числе участников конференции – представители Минстроя, Минэкономразвития, МЧС России, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Роскомнадзора, а также представители ГЖИ и муниципальных органов власти, ассоциаций жилищно-коммунального хозяйства. В рамках деловой программы они обсудили разграничение текущего и капитального ремонта, взаимодействие с управляющими компаниями и застройщиками, работу с обращениями граждан и ряд других актуальных вопросов. Другие новости26.08.2021 12:17Липецкий «Металлург» вышел на первое место в группе на Кубке России26.08.2021 10:30Лидером рейтинга по внедрению ГТО в области стал Липецкий район26.08.2021 09:20Липецкие предприниматели изучили стратегию продвижения товаров в о