Празднование 80-летнего юбилея Валерия Шелякина стартовало в Липецкой области

В день 80-летия со дня рождения заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, почетного гражданина города Липецка Валерия Шелякина, 24 августа, в регионе стартовали дни празднования юбилея этого выдающегося педагога, балетмейстера, основателя ансамбля народного танца «Раздолье». Поклонников народного танца ждёт череда событий масштабного празднования, которое завершится 7 ноября в Областном центре культуры, народного творчества и кино концертом-посвящением «Спасибо, Мастер!»Заслуженный коллектив народного творчества, ансамбль народного танца «Раздолье» носит имя своего основателя, заслуженного деятеля искусств РФ Валерия Шелякина. Валерий Серафимович создал этот коллектив в 1967 году. Опираясь на лучшие традиции хореографического творчества народов России, ближнего и дальнего зарубежья, талантливый балетмейстер осуществил более 100 авторских постановок. Каждая из них отличается многообразием художественных форм, режиссерских приемов и глубоким смысловым содержанием, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

Особое место в творчестве «Раздолья» всегда отводилось русским народным танцам, основанным на сюжетах народного быта и местного фольклора. Известные и любимые липчанами композиции «Зимушка», «Русские потехи», «Елецкие кружева», сюита фольклорных танцев Липецкой области, по сути, стали воплощенными на сцене самобытными народными празднествами, воспевающими любовь к Родине и ее необъятным просторам.

С первых лет своей творческой деятельности ансамбль «Раздолье» выступает на различных площадках Липецкой области и городов России, коллектив – посланец российской культуры на самых престижных международных фестивалях фольклора мира. Его искусству аплодировали в Венгрии, Франции, Бельгии, Италии, Испании, Германии, Англии, Америке, Швейцарии, Египте, Греции, Нидерландах, Тунисе. Он — лауреат международных конкурсов и фестивалей, награждён Большой Золотой медалью за победу на Международном конкурсе народного танца в г. Дижоне (Франция) и г. Берлине (Германия), удостоен специального приза за лучшую хореографию на международном фестивале «Русская калинка» в Египте, Гран-при и приза имени народной артистки СССР Т. Устиновой в г. Владимире. В 2010 году ансамблю народного танца «Раздолье» Министерством культуры Российской Федерации было присвоено звание «Заслуженный коллектив народного творчества».

В 1994 году по инициативе В.С. Шелякина было открыто хореографическое отделение при Липецком музыкальном училище, где он работал заведующим этим отделением. Многие его выпускники стали артистами ансамбля Игоря Моисеева, ансамбля имени Александрова, театра танца «Гжель», театра танца «Казаки России».

В 2011 году ансамблю народного танца «Раздолье» было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ В.С. Шелякина. В 2013 году Липецким областным Советом депутатов была учреждена Липецкая областная премия имени В.С. и Г. П. Шелякиных. Сегодня в коллективе, ставшем одной из визитных карточек Липецкой области, занимается более 50 человек. В его составе студенты, рабочая молодёжь, служащие различных организаций и предприятий города. У многих нынешних солистов ансамбля стаж весьма внушительный: по десять, пятнадцать, и даже двадцать лет. А начинали они своё творчество в образцовом ансамбле танца «Родничок», который является коллективом-спутником «Раздолья». Высокое исполнительское мастерство, сценическая культура и артистизм участников позволили ансамблю «Раздолье» стать творческой базой не только для обучения и повышения квалификации руководителей самодеятельных хореографических коллективов Липецкой области, но и по обмену опытом работы и пропаганде русского фольклора среди специалистов всероссийского и международного уровня.

Валерию Серафимовичу Шелякину было присвоено звание заслуженный работника культуры РФ, заслуженный деятеля искусств России. Он был балетмейстером-постановщиком заключительного концерта Всероссийского фестиваля народного творчества, посвященного 850-летию Москвы, проходившего в Кремлевском Дворце съездов. Профессиональные и человеческие качества Валерия Серафимовича отмечены рядом высоких наград. Он – кавалер ордена «Знак Почета», обладатель премии Министерства культуры РФ «Душа России», премии ЦФО в области литературы и искусства и диплома лауреата в номинации «За развитие и сохранение народного творчества». В 1995 году Валерию Шелякину было присвоено звание «Почетный гражданин города Липецка».12 сентября 2017 года на 77-м году наш знаменитый земляк ушел из жизни. В 2021-м, в год 80-летия со дня рождения Валерия Шелякина, культурное сообщество Липецка планирует обратиться к депутатам горсовета с ходатайством о присвоении имени прославленного хореографа одной из улиц областного центра.Другие новости26.08.2021 12:17Липецкий «Металлург» вышел на первое место в группе на Кубке России26.08.2021 10:30Лидером рейтинга по внедрению ГТО в области стал Липецкий район26.08.2021 09:20Липецкие предприниматели изучили стратегию продвижения товаров в