новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Предложения липчан в народную программу «Единой России» нашли отражение в итоговом документе, сообщил Игорь Артамонов

0 3

В Москве накануне прошел второй этап съезда «Единой России». Ключевым вопросом повестки стало принятие народной программы партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

Президент страны Владимир Путин, выступая на съезде, затронул важные вопросы и проблемы. Одна из них – переселение из ветхого и аварийного жилья. Глава государства поддержал предложение партии о запуске новой программы расселения. По ней будут переселять собственников жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.

Парламентариям нового созыва предстоит предусмотреть расходы в бюджете страны на решение проблемы аварийного жилья. «По всей стране это более 11 миллионов квадратных метров. На эти цели выделим 45 миллиардов рублей из федерального бюджета», – сказал Владимир Путин.

«Каждый третий житель региона принял участие в формировании народной программы партии, – подчеркнул секретарь Липецкого регионального отделения «Единой России», глава области Игорь Артамонов. – Больше всего людей волнует проблема переселения из ветхого и аварийного жилья. Предложения липчан нашли отражение в итоговом документе, Президент России Владимир Путин поддержал эти инициативы. Со следующего года запустят новую программу переселения людей из ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2021 года. Для нашего региона это очень важно. Конечно, мы уже запланировали строительство новых домов для переселенцев в нескольких районах области, но поддержка на федеральном уровне позволит ускорить процесс».

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Игорь Артамонов посетил Долгоруковский район

Игорь Артамонов провел прием жителей Липецкой области

Липецкая делегация принимает участие во Всероссийском форуме…

Игорь Артамонов поручил ускорить газификацию домовладений в…

Усиление мер безопасности жителей Липецкой области обсудили…

1 из 58