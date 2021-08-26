Предложения липчан в народную программу «Единой России» нашли отражение в итоговом документе, сообщил Игорь Артамонов

В Москве накануне прошел второй этап съезда «Единой России». Ключевым вопросом повестки стало принятие народной программы партии, с которой она пойдет на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.

Президент страны Владимир Путин, выступая на съезде, затронул важные вопросы и проблемы. Одна из них – переселение из ветхого и аварийного жилья. Глава государства поддержал предложение партии о запуске новой программы расселения. По ней будут переселять собственников жилья, признанного аварийным на 1 января 2021 года.

Парламентариям нового созыва предстоит предусмотреть расходы в бюджете страны на решение проблемы аварийного жилья. «По всей стране это более 11 миллионов квадратных метров. На эти цели выделим 45 миллиардов рублей из федерального бюджета», – сказал Владимир Путин.

«Каждый третий житель региона принял участие в формировании народной программы партии, – подчеркнул секретарь Липецкого регионального отделения «Единой России», глава области Игорь Артамонов. – Больше всего людей волнует проблема переселения из ветхого и аварийного жилья. Предложения липчан нашли отражение в итоговом документе, Президент России Владимир Путин поддержал эти инициативы. Со следующего года запустят новую программу переселения людей из ветхого жилья, признанного таковым до 1 января 2021 года. Для нашего региона это очень важно. Конечно, мы уже запланировали строительство новых домов для переселенцев в нескольких районах области, но поддержка на федеральном уровне позволит ускорить процесс».