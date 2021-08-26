новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Программа догазификации в Липецкой области охватит более 21 тысячи домовладений

0 3

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в открытии внутрипоселкового распределительного газопровода в селе Косыревка Липецкого района. Он имеет важное социальное значение для жителей. Газовые сети протяженностью 17 км проложены по 17 улицам населенного пункта и позволяют подключить к природному газу 350 ранее негазифицированных домовладений.

Голубое топливо поступает в Косыревку от существующей газораспределительной станции, в селе газифицированы 1 245 квартир и домовладений. Новые потребители могут подключиться к существующим сетям газоснабжения по программе догазификации, выполняемой в рамках поручений Президента Владимира Путина.

 «Это замечательное событие. Не так много времени  прошло с поручения Президента о догазификации населенных пунктов и уже сегодня мы видим первое исполнение. Более 21 тысячи домовладений подпадают в Липецкой области под программу догазификации. Она рассчитана на четыре года и я думаю, что вместе мы успешно  с ней правимся», — сказал Игорь Артамонов.

Также на торжественной церемонии, посвященной завершению строительства и подключению первых потребителей к системе газоснабжения, также приняли участие  заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Николай Головкин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» и АО «Газпром газораспределение Липецк» Сергей Карасиков.

Игорь Артамонов пообщался  семеьей Нефёдовых, которые воспользовались программой догазификации одними из первых в Косыревке.  Они рассказали, что программа дала возможность ускорить подключение дома к газу и в несколько раз снизить плату за отопление. Глава региона подчеркнул, что необходимо ускорить присоединение домов к сетям и минимизировать затраты жителей.

 «Программа востребована, принимаются заявки, на сегодня собрано более тысячи. Эти цифры увеличиваются.  Мы должны сократить сроки подключения жителей  к газу и сделать эту процедуру максимальной простой для людей», — сказал Игорь Артамонов. 

 Дополнительные стимулы для реализации ускоренного механизма догазификации дают региональные меры поддержки. Льготные категории заявителей получают материальную помощь, действует программа возмещения 50% стоимости газификации жилого помещения.

В ноябре 2020 года Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период – 2021–2025 годы. Согласно документу, «Газпром» проведет реконструкцию и техническое перевооружение четырех газораспределительных станций, построит межпоселковые газопроводы. Это позволит увеличить подачу газа действующим потребителям и подключить новых. В их числе – резиденты особых экономических зон «Липецк» и «Тербуны». Будут созданы условия для газификации восьми населенных пунктов в Грязинском, Долгоруковском, Краснинском и Лебедянском районах. По итогам реализации программы 100% технически возможная сетевая газификация Липецкой области будет завершена.Другие новости26.08.2021 12:17Липецкий «Металлург» вышел на первое место в группе на Кубке России26.08.2021 10:30Лидером рейтинга по внедрению ГТО в области стал Липецкий район26.08.2021 09:20Липецкие предприниматели изучили стратегию продвижения товаров в онлайнНавигация сайта

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Игорь Артамонов посетил Долгоруковский район

Игорь Артамонов провел прием жителей Липецкой области

Липецкая делегация принимает участие во Всероссийском форуме…

Игорь Артамонов поручил ускорить газификацию домовладений в…

Усиление мер безопасности жителей Липецкой области обсудили…

1 из 58