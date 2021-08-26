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Усиление мер безопасности жителей Липецкой области обсудили участники заседания КЧС

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Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области (КЧС и ОПБ) состоялось сегодня в администрации региона. Совещание провел заместитель руководителя области Александр Рябченко.

С докладом по обстановке на водоемах региона выступил начальник центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Липецкой области Марк Васин. Он проинформировал, что с начала 2021 года утонули 44 человека, спасено – 85. Основными причинами происшествий на воде являются несоблюдение гражданами элементарных правил поведения и купание в необорудованных для этого местах.

Александр Рябченко отметил необходимость изучения практики лучших в этой сфере районов и обмена положительным опытом подготовки общественных спасательных постов и пляжей для купального сезона. «Главная задача областной власти – обеспечить безопасность жителей», – подчеркнул Александр Рябченко.

В ходе заседания также говорилось, что с начала пожароопасного сезона, а это 10 апреля, зарегистрировано 1967 пожаров. Погибли 15 человек, еще 35 пострадало. Наибольшее количество пожаров (1536) происходит на открытых территориях. В жилом секторе было 390 пожаров, здесь же зафиксировано наибольшее количество погибших и пострадавших. Основными причинами эксперты назвали неосторожное обращение с огнем, курение и нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Кроме того, на совещании была представлена информация о ходе подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2021-2022 годов. Всего на эти цели планируется направить свыше 3,8 млрд рублей. Обсуждали участники заседания и меры по обеспечению пожарной безопасности при подготовке образовательных учреждений области к новому учебному году, а также безопасность объектов, задействованных в проведении выборов. Отмечалось, что все выявленные нарушения оперативно устраняются.

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