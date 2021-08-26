новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Новости области

Игорь Артамонов поручил ускорить газификацию домовладений в Липецкой области

0 7

Ход реализации программы «социальной газификации» обсуждался сегодня на заседании регионального штаба по газификации, которое провел глава региона Игорь Артамонов. В режиме видеоконференции главы Чаплыгинского, Тербунского, Грязинского и Липецкого районов рассказали о темпах реализации программы, информировании жителей и планах газификации.

Весной этого года Президент России Владимир Путин дал старт программе догазификации населенных пунктов без привлечения средств жителей. Липецкая область активно включалась в нее.  Специалисты  «Газпром газораспределение Липецк» провели  масштабную работу по инвентаризации всех домовладений на территории региона. В Липецкой области на настоящий момент подано 1065 заявок по программе догазификации. Всего в программу по предварительным подсчетам попадает более 21 тысячи домовладений.

«Прошу ускорить газификацию домовладений, организовать больше встреч с жителями. У многих остаются вопросы, надо продолжать работу в этом направлении Важно предоставить людям максимум возможностей для того, чтобы получить газ»,- отметил Игорь Артамонов.

Собственники домовладений  могут подать заявку на подключение к сетям газоснабжения различными способами: в филиалах АО «Газпром газораспределение Липецк; онлайн, через сайт  «Газпром газораспределение Липецк» или  единый федеральный портал. Также создан многоканальный телефон горячей линии 8 (800) 201-59-04.

Кроме того, жители могут подать заявление на получение комплексной услуги, предусматривающей строительство газовых сетей до границ земельного участка, внутри границ земельного участка, поставку и монтаж газового оборудования. Есть в программе социальной газификации и льготы. Для малоимущих семей значительная стоимость расходов на приобретение и установку оборудования может быть компенсирована. 

Сегодня в области создается интерактивная карта «социальной» газификации Липецкой области, на которой каждый житель региона сможет увидеть срок подключения своего дома. Запуск в эксплуатацию сервиса запланирован до 1 сентября 2021 г.

В области реализуется программа развития газоснабжения и газификации на период с 2021-го по 2025 год, подписанная регионом и ПАО «Газпром» в прошлом году. Она предусматривает двукратное увеличение инвестиций «Газпрома» – до 2 млрд 649 млн рублей. Планируется реконструкция и техническое перевооружение четырех газораспределительных станций, строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, газификация восьми населенных пунктов. До 2025 года газ поступит к крупным промышленным и сельскохозяйственным объектам, продолжится газификация сельских территорий. 

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Игорь Артамонов посетил Долгоруковский район

Игорь Артамонов провел прием жителей Липецкой области

Липецкая делегация принимает участие во Всероссийском форуме…

Усиление мер безопасности жителей Липецкой области обсудили…

Программа догазификации в Липецкой области охватит более 21…

1 из 58