Игорь Артамонов поручил ускорить газификацию домовладений в Липецкой области

Ход реализации программы «социальной газификации» обсуждался сегодня на заседании регионального штаба по газификации, которое провел глава региона Игорь Артамонов. В режиме видеоконференции главы Чаплыгинского, Тербунского, Грязинского и Липецкого районов рассказали о темпах реализации программы, информировании жителей и планах газификации.

Весной этого года Президент России Владимир Путин дал старт программе догазификации населенных пунктов без привлечения средств жителей. Липецкая область активно включалась в нее. Специалисты «Газпром газораспределение Липецк» провели масштабную работу по инвентаризации всех домовладений на территории региона. В Липецкой области на настоящий момент подано 1065 заявок по программе догазификации. Всего в программу по предварительным подсчетам попадает более 21 тысячи домовладений.

«Прошу ускорить газификацию домовладений, организовать больше встреч с жителями. У многих остаются вопросы, надо продолжать работу в этом направлении Важно предоставить людям максимум возможностей для того, чтобы получить газ»,- отметил Игорь Артамонов.

Собственники домовладений могут подать заявку на подключение к сетям газоснабжения различными способами: в филиалах АО «Газпром газораспределение Липецк; онлайн, через сайт «Газпром газораспределение Липецк» или единый федеральный портал. Также создан многоканальный телефон горячей линии 8 (800) 201-59-04.

Кроме того, жители могут подать заявление на получение комплексной услуги, предусматривающей строительство газовых сетей до границ земельного участка, внутри границ земельного участка, поставку и монтаж газового оборудования. Есть в программе социальной газификации и льготы. Для малоимущих семей значительная стоимость расходов на приобретение и установку оборудования может быть компенсирована.

Сегодня в области создается интерактивная карта «социальной» газификации Липецкой области, на которой каждый житель региона сможет увидеть срок подключения своего дома. Запуск в эксплуатацию сервиса запланирован до 1 сентября 2021 г.

В области реализуется программа развития газоснабжения и газификации на период с 2021-го по 2025 год, подписанная регионом и ПАО «Газпром» в прошлом году. Она предусматривает двукратное увеличение инвестиций «Газпрома» – до 2 млрд 649 млн рублей. Планируется реконструкция и техническое перевооружение четырех газораспределительных станций, строительство межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов, газификация восьми населенных пунктов. До 2025 года газ поступит к крупным промышленным и сельскохозяйственным объектам, продолжится газификация сельских территорий.