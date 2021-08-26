Липецкая делегация принимает участие во Всероссийском форуме малых городов

Делегация Липецкой области принимает участие во Всероссийском форуме «Малые города и исторические поселения», который проходит в Нижнем Новгороде.

Деловая программа форума включает вопросы городского развития — экосистемы в условиях урбанизации, последние тенденции и успешные кейсы в благоустройстве, работу с жителями городов. На нескольких площадках выступят ведущие российские архитекторы, урбанисты, дизайнеры, представители институтов развития.

Форум малых городов проходит параллельно с Всероссийским форумом «Среда для жизни», организатором которого выступает ДОМ.РФ при поддержке Минстроя России. Обе встречи приурочены к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода и пятой годовщине реализации проекта формирования комфортной городской среды. 26 августа будут подведены итоги V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и объявлены 160 победителей.

В этом году Липецкая область направила на конкурс три проекта благоустройства малых городов. В категории «Исторические поселения» представлен проект благоустройства сквера Пушкина в Ельце. В категории «Малые города» — проекты благоустройства Бульвара влюбленных в Данкове и территории вдоль русла реки Тешевка в Задонске.

Все три проекта находились в лидерах по количеству голосов на сайте 48.gorodsreda.ru во время всероссийского онлайн голосования за объекты благоустройства. До 30 мая на единой онлайн платформе жители Липецкой области выбирали территории, которые преобразятся в 2022 году благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». В Липецкой области за объекты благоустройства свой голос отдал каждый пятый житель старше 14 лет. Этот результат стал вторым в ЦФО. В масштабах страны на федеральной платформе проголосовало 9,7 млн человек.

«Благоустройство территорий и поддержание в порядке мест отдыха, улиц и дворов входит в число основных полномочий органов местного самоуправления. Раскрыть новые возможности городов и сел, сделать их более удобными для жизни людей – наша общая задача. Мы стремимся подключить к работе власти и предпринимателей, и жителей, чтобы каждый вложил долю труда, креативности, интереса», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Обсуждение всех проектов с населением и максимальное вовлечение липчан в их реализацию руководитель региона считает обязательным для исполнения.