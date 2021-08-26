Игорь Артамонов провел прием жителей Липецкой области

Личный прием граждан провел сегодня глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. С различными просьбами к нему обратились несколько жителей региона.

Так, обустройство остановочного пункта необходимо на улице Школьная в селе Екатериновка Добровского района. Об этом рассказала главе региона пришедшая к нему на прием Валентина Гурьева. Игорь Артамонов ответил, что остановку планируется оборудовать в октябре 2021 года, на эти цели выделят 250 тыс. рублей.

Отсыпка щебнем грунтовой дороги Тюшевка-Давыдовка нужна жителям Липецкого района. Работы запланированы на сентябрь, на это направят 1,02 млн рублей. Также в Липецком районе в сентябре приведут в порядок и грунтовку Сенцово-Кузьминка. Ее отсыпят асфальтовым срезом. Помочь обустроить спортивно-игровую площадку на улице Щорса попросила жительница слободы Пушкаро-Кладбищенская Лебедянского района Анна Ретюнских. А Михаил Болышов из Задонского района рассказал на приеме об отсутствии интернета на улице Дорожная в деревне Нечаевка. Глава региона ответил, что в рамках развития цифровых технологий администрация области планирует расширение сети передачи данных, поэтому в ближайшее время проблема будет решена.

По всем вопросам, волнующим граждан, глава региона дал соответствующие распоряжения руководителям отраслевых служб и ведомств. Личный прием Игорь Артамонов проводит по поручению Президента России два раза в год.