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Игорь Артамонов посетил Долгоруковский район

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня посетил Долгоруковский район. В ходе рабочей поездки руководитель региона побывал в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп», осмотрел футбольный стадион «Юность», обсудил развитие муниципалитета с местными жителями.

Визит в районный центр Игорь Артамонов начал со встречи с ветераном Великой Отечественной войны Михаилом Юдиным. Он один из старейших жителей района. В сентябре Михаилу Михайловичу исполнится 96 лет. Ветеран прошёл почти всю войну, дважды был ранен. Михаил Юдин награждён орденом Красной Звезды.

Игорь Артамонов побеседовал с ветераном и подчеркнул, что поддержке старшего поколения должно уделяться особое внимание. «Вспоминать о ветеранах нужно не только в День Победы. Герои, невероятной ценой заслужившие для нас мирную жизнь, должны постоянно чувствовать поддержку власти», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Глава региона посетил два спортивных объекта. Оба открыты недавно и уже пользуются большой популярностью у местных жителей. Стадион «Юность» работает три года. Его построили по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Это современное многофункциональное сооружение, расположенное в новом микрорайоне райцентра. Глава региона отметил хорошее состояние футбольного поля и беговых дорожек. Скоро здесь откроют тренажёрную площадку с антивандальным оборудованием. В планах — подведение воды и строительство душевых.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» открылся в феврале текущего года. Спортивный объект построен в рамках нацпроекта «Демография». ФОК включает в себя два спортивных зала. Долгоруковцы могут заниматься здесь мини-футболом, волейболом, баскетболом, бадминтоном, настольным теннисом, тяжёлой атлетикой.

«Долгоруково сегодня — уютное и благоустроенное село, с хорошей спортивной инфраструктурой. Наша задача — развивать уже имеющиеся объекты, ориентироваться на потребности жителей и делать районный центр ещё более комфортным и привлекательным для проживания», — прокомментировал Игорь Артамонов.

Глава региона встретился с активными жителями Долгоруковского района, рассказал о планах по развитию муниципалитета и ответил на вопросы. Также на встрече присутствовал депутат Государственной Думы РФ Михаил Тарасенко.

Игорь Артамонов сообщил, что в районе запланирован ремонт четырёх домов культуры и трёх сельских школ. В селе Дубовец будет построено поле для мини-футбола, а в Грызлово обустроят стадион. Принято решение о строительстве в Долгоруково здания для школы искусств, сейчас готовится проект. Особое внимание будет уделено улучшению качества водоснабжения. В ряде сёл запланировано строительство новых сетей, бурение и ремонт скважин. Продолжится благоустройство населённых пунктов. В селе Грызлово расчистят пруд.

«Выбор объектов сделан на основе анализа предложений жителей, — подчеркнул Игорь Артамонов. — В первую очередь необходимо провести работы на тех объектах, в которых нуждается большинство жителей. По такому принципу должен работать каждый муниципалитет».

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