Дороги областного центра активно обновляются в ходе нацпроекта

Рекордное количество участков улично-дорожной сети приведут в порядок в этом году в Липецке в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На 19 из 40 запланированных работы завершаются, на шести – уже финишировали, сообщает LipetskMedia.

Для сравнения, в 2020-м в Липецке восстановили покрытие на девяти улицах общей протяженностью около 11 километров. А до конца 2021-го планируют обновить свыше 30 километров. Благодаря хорошим показателям областному центру на ремонт дорог выделено дополнительное финансирование в объеме 100 миллионов рублей. В списке – 11 улиц, среди которых Талалихина, Невского, Фанерная, отрезок улицы Белана от Стаханова до Меркулова, а также улица Ульяны Громовой и ряд других.

«Приведение в порядок дорог является одной из основных задач для представителей власти всех уровней, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Целый ряд участков мы ремонтируем по просьбам жителей региона. У нас еще много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке. И мы стремимся, чтобы наш дом, будь то город или село, и зимой, и летом выглядел чисто, красиво и уютно».