Задать вопрос Игорю Артамонову можно по телефону

Игорь Артамонов в прямом эфире ответит на вопросы жителей Липецкой области. Сейчас ведётся сбор вопросов. Для удобства населения запущен ещё один сервис, с помощью которого можно обратиться к главе региона. Начал работу колл-центр, созданный специально для прямой линии с руководителем области. Любой желающий может позвонить по номеру: 8-800-450-48-00, оператор зафиксирует ваше обращение, в дальнейшем оно будет передано главе региона.

Также сбор вопросов ведётся на сайте артамонов2021.рф. Чтобы оставить обращение, необходимо заполнить специальную форму на данном портале. Воспользоваться этим сервисом можно до 12:00 30 августа.

На вопросы жителей Липецкой области Игорь Артамонов ответит в прямом эфире, который состоится 31 августа. Трансляция пройдёт на телеканале «Липецкое время» и на официальных страницах администрации в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Начало – в 12:00.