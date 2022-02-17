ПОСТАНОВЛЕНИЕ 10.02.2022 №199

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

Липецкой области Российской федерации 10.02.2022 №199

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 03.06.2013 № 767 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа город Елец» (с изменениями от 07.07.2014 № 1134, от 19.11.2014 № 2031, от 22.04.2016 № 681, от 05.04.2017 № 603, от 18.04.2018 № 603)

По результатам мониторинга правоприменения нормативных правовых актов администрации города Ельца, учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Ельца от 28.10.2011 № 1707 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа город Елец, Правил проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа город Елец» (с изменениями), Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации города Ельца от 03.06.2013 № 767 «Об утверждении Административного регламента предоставления

муниципальной услуги ««Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа город Елец» (с изменениями от 07.07.2014 № 1134, от 19.11.2014 № 2031, от 22.04.2016 № 681, от 05.04.2017 № 603, от 18.04.2018 № 603) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец Д.Н. Климова.

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских

Никитина Елена Станиславовна

8(47467) 59981

Приложение к постановлению

администрации городского округа город Елец

от 10.02.2022 № 199

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ, БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД ЕЛЕЦ»

1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа город Елец» (далее — Административный регламент) разработан в целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа город Елец» (далее — муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги.

2. Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации городского округа город Елец, осуществляющими предоставление муниципальной услуги, взаимодействия между должностными лицами администрации городского округа город Елец (далее – должностные лица администрации города), осуществляющими предоставление муниципальной услуги, и физическими лицами (в том числе индивидуальными предпринимателями) или юридическими лицами, либо их уполномоченными представителями, обратившимися за предоставлением муниципальной услуги, и иными органами государственной власти и органами местного самоуправления Липецкой области, учреждениями и организациями в процессе предоставления муниципальной услуги.

Круг заявителей

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели), юридические лица, заинтересованные в получении права аренды, безвозмездного пользования муниципального имущества городского округа город Елец, либо их уполномоченные представители (далее — заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении

муниципальной услуги

Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется комитетом имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Елец (далее – комитет имущественных и земельных отношений), отделом имущественных и арендных отношений комитета имущественных и земельных отношений (далее — отдел имущественных и арендных отношений комитета) с использованием информационно-коммуникационной сети «Интернет», включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее — ЕПГУ) (http://www.gosuslugi.ru) и Портал государственных и муниципальных услуг Липецкой области (далее — РПГУ) (http://pgu48.ru), средств телефонной связи, средств массовой информации, информационных стендов, путем размещения информации на официальном сайте администрации городского округа город Елец (далее — сайт администрации города) (http://www.elets-adm.ru), направления письменных ответов на обращения заявителей по почте (в том числе по электронной почте), а также при личном приеме заявителей.

Справочная информация о местах нахождения, номерах телефонов для справок, адресах официальных сайтов (при наличии), адресах электронной почты, графике работы администрации городского округа город Елец (далее – администрация города), комитета имущественных и земельных отношений, отдела имущественных и арендных отношений комитета, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, размещена на информационных стендах, на сайте администрации города в разделе «Услуги», на ЕПГУ, РПГУ и в государственной информационной системе Липецкой области «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Комитет имущественных и земельных отношений осуществляет прием заявителей для предоставления муниципальной услуги в соответствии с графиком работы администрации города, установленным Регламентом деятельности администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации (далее – Регламент деятельности администрации города).

Консультации предоставляются по вопросам:

1) графика работы комитета имущественных и земельных отношений;

2)исчерпывающего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требований к оформлению указанных документов, а также перечня документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе;

3) порядка заполнения заявления о предоставлении в аренду либо безвозмездное пользование муниципального имущества (далее – заявление);

4) порядка предоставления муниципальной услуги;

5) срока предоставления муниципальной услуги;

6) исчерпывающего перечня оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) администрации города, должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

Заявитель вправе получить информацию о ходе предоставления муниципальной услуги при личном приеме в комитете имущественных и земельных отношений либо по справочному телефону комитета имущественных и земельных отношений в рабочее время.

На ЕПГУ и РПГУ размещается следующая информация:

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе;

круг заявителей;

срок предоставления муниципальной услуги;

результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;

информация об отсутствии государственной пошлины, взимаемой с заявителя;

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации города, должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги;

форма заявления, используемого при предоставлении муниципальной услуги.

Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенная на ЕПГУ, РПГУ, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема заявителей в отделе имущественных и арендных отношений комитета, на сайте администрации города размещается следующая информация:

текст Административного регламента с приложениями;

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе;

формы заявления о предоставлении муниципальной услуги;

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации города, должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги — «Предоставление в аренду, безвозмездное пользование муниципального имущества городского округа город Елец».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

12. Муниципальную услугу предоставляет администрация города.

Предоставление муниципальной услуги осуществляют должностные лица отдела имущественных и арендных отношений комитета.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют должностные лица комитета по организации труда, муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства администрации городского округа город Елец (далее – комитет по организации труда, муниципальной службы, кадровой работы и делопроизводства), должностные лица комитета по развитию местного самоуправления администрации городского округа город Елец (далее – комитет по развитию местного самоуправления).

Согласно пункту 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») администрация города не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией городского округа город Елец муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от 30.03.2016 № 340.

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (Федеральной налоговой

службой), в том числе его территориальными органами.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

14. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

1) договор аренды муниципального имущества городского округа город Елец (далее — договор аренды), договор безвозмездного пользования муниципального имущества городского округа город Елец (далее — договор безвозмездного пользования);

2) уведомление об отказе в предоставлении права аренды, безвозмездного пользования муниципального имущества городского округа город Елец с указанием причин, послуживших основанием для отказа (далее — уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги).

15. Договор аренды, договор безвозмездного пользования либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги могут быть представлены в форме документа на бумажном носителе, а также в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении.

Срок предоставления муниципальной услуги

16. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет:

1) в случае предоставления муниципальной услуги без проведения конкурса или аукциона не более 30 дней;

2) в случае предоставления муниципальной услуги по результатам проведения конкурса или аукциона не более 30 дней без учета времени проведения конкурса или аукциона;

3) в случае предоставления муниципальной услуги путем предоставления муниципальной преференции не более 30 дней без учета времени рассмотрения заявления в Федеральной антимонопольной службе.

В том числе срок выдачи документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 дня.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещен на официальном сайте администрации города, на ЕПГУ и РПГУ, а также в государственной информационной системе Липецкой области «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Отдел имущественных и арендных отношений комитета обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на сайте администрации города, а также в соответствующем разделе государственной информационной системы Липецкой области «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления

18. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в администрацию города непосредственно при личном приеме в комитете имущественных и земельных отношений, посредством заказного почтового отправления с уведомлением о вручении или в электронной форме через РПГУ заявление по форме согласно приложению 1 или 2 к Административному регламенту.

19. В случае если заявителем является физическое лицо, претендующее на заключение договора аренды, договора безвозмездного пользования без проведения конкурса или аукциона либо посредством участия в конкурсе или аукционе, для получения муниципальной услуги предоставляются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;

2) доверенность от имени физического лица, претендующего на получение муниципальной услуги, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, и копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, в случае если заявителем является его уполномоченный представитель.

20. В случае если заявителем является индивидуальный предприниматель, претендующий на заключение договора аренды, договора безвозмездного пользования без проведения конкурса или аукциона либо посредством участия в конкурсе или аукционе, для получения муниципальной услуги предоставляются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;

2) доверенность от имени индивидуального предпринимателя, претендующего на получение муниципальной услуги, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, и копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, в случае если заявителем является его уполномоченный представитель.

21. В случае если заявителем является юридическое лицо, претендующее на заключение договора аренды, договора безвозмездного пользования без проведения конкурса или аукциона либо посредством участия в конкурсе или аукционе, для получения муниципальной услуги предоставляются следующие документы:

1) документ, подтверждающий полномочия физического лица на осуществление действий от имени заявителя (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности);

2) доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариальная заверенная копия такой доверенности (в случае если от имени заявителя действует физическое лицо, не являющееся руководителем юридического лица). В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также предоставляется документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) копии учредительных документов (в случае проведения конкурса или аукциона).

22. В случае если заявителем является индивидуальный предприниматель, претендующий на заключение договора аренды путем предоставления муниципальной преференции, для получения муниципальной услуги предоставляются следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;

2) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся индивидуальным предпринимателем, претендующим на получение муниципальной услуги, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;

3) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных индивидуальным предпринимателем, претендующим на получение муниципальной услуги, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции;

4) бухгалтерский баланс индивидуального предпринимателя, претендующего на получение муниципальной услуги, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если индивидуальный предприниматель не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация;

5) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с индивидуальным предпринимателем, претендующим на получение муниципальной услуги, с указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу;

6) доверенность от имени индивидуального предпринимателя, претендующего на получение муниципальной услуги, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, и копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, в случае если заявителем является его уполномоченный представитель.

23. В случае если заявителем является юридическое лицо, претендующее на заключение договора аренды путем предоставления муниципальной преференции, для получения муниципальной услуги предоставляются следующие документы:

1) нотариально заверенные копии учредительных документов юридического лица, претендующего на получение муниципальной услуги;

2) документ, подтверждающий полномочия физического лица на осуществление действий от имени заявителя (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности);

3) доверенность от имени юридического лица, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации, и копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного представителя, в случае если заявителем является его уполномоченный представитель;

4) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся юридическим лицом, претендующим на получение муниципальной услуги, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения;

5) наименование видов товаров, объем товаров, произведенных и (или) реализованных юридическим лицом, претендующим на получение муниципальной услуги, в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявления, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов видов продукции;

6) бухгалтерский баланс юридического лица, претендующего на получение муниципальной услуги, по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, либо, если юридическое лицо, претендующее на получение муниципальной услуги, не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иная предусмотренная законодательством Российской Федерации о налогах и сборах документация;

7) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с юридическим лицом, претендующим на получение муниципальной услуги, с указанием основания для вхождения таких лиц в эту группу.

24. Заявление юридического лица подписывается руководителем заявителя (его уполномоченным представителем) с указанием даты и заверяется печатью заявителя (при наличии печати).

Заявитель — физическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) подписывает заявление лично с указанием даты.

25. При составлении заявления используется государственный язык Российской Федерации.

26. В целях получения муниципальной услуги заявитель предоставляет документы при личном приеме или в электронной форме с использованием регионального портала.

27. При подаче заявления при личном приеме заявитель предоставляет подлинники документов для удостоверения подлинности прилагаемых к заявлению копий (за исключением копий, удостоверенных нотариально или заверенных органами, выдавшими данные документы в установленном порядке).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении администрации города, иных органов, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также способы и порядок их предоставления заявителями, в том числе в электронной форме

28. Документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги и подлежащими получению посредством межведомственного взаимодействия, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя предоставления документов, информации или осуществления действий

Администрация города не вправе:

требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении администрации города, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;

требовать от заявителя предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ;

при осуществлении записи на прием требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема (при осуществлении записи на прием в орган администрации города);

требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

30. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, действующим законодательством не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

31. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрены.

32. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги без проведения конкурса или аукциона:

1) нахождение имущества во владении и (или) в пользовании у иного лица (не значится в Реестре объектов муниципальной собственности городского округа город Елец);

2) несоответствие заявителя требованиям, установленным частью 1 статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

33. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае проведения конкурса или аукциона является нахождение имущества во владении и (или) в пользовании у иного лица (не значится в Реестре объектов муниципальной собственности городского округа город Елец).

34. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги путем предоставления муниципальной преференции:

1) нахождение имущества во владении и (или) в пользовании у иного лица (не значится в Реестре объектов муниципальной собственности городского округа город Елец);

2) использование муниципального имущества не соответствует целям, предусмотренным статьей 19 Федерального закона «О защите конкуренции»;

3) получено решение Федеральной антимонопольной службы об отказе в предоставлении муниципальной преференции.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

35. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

36. Обращение за предоставлением услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

37. Платные услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении результата предоставления муниципальной услуги

38. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления или при получении договора аренды, договора безвозмездного пользования либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации заявления, в том в электронной форме

39. Заявление, в том числе поступившее в электронной форме, с использованием портала РПГУ, регистрируется должностным лицом комитета по развитию местного самоуправления либо должностным лицом комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции, в течение 15 минут.

Регистрация заявления осуществляется с использованием программного обеспечения для регистрации входящей корреспонденции с присвоением входящего номера и даты.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявления, информационному стенду с образцом его заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

40. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях здания администрации города, в которых расположен отдел имущественных и арендных отношений комитета.

Вход в здание администрации города должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о названии учреждения, месте его нахождения, режиме работы.

Прием заявителей с ограниченными возможностями здоровья должностными лицами отдела имущественных и арендных отношений комитета осуществляется в помещении для приема граждан, расположенном на первом этаже здания администрации города и имеющем расширенный проход для беспрепятственного доступа инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

Вход в здание администрации города и выход из него оборудуются пандусом и расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта, в том числе предусматривающая не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами, и транспортных средств, перевозящих инвалидов, детей-инвалидов.

41. Места, предназначенные для ожидания заявителей в очереди при подаче заявления и получении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями (кресельными секциями). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест, из них не менее 2 мест для инвалидов.

42. Для ознакомления с текстовой информацией о порядке предоставления муниципальной услуги места ожидания оборудуются информационным стендом, содержащим информацию, предусмотренную пунктом 9 Административного регламента.

Оформление текстовой информации о предоставлении муниципальной услуги на информационном стенде должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями, в том числе инвалидами. При размещении информационного стенда должен быть обеспечен свободный доступ к нему всех категорий заявителей.

В целях обеспечения равного доступа к получению информации о порядке предоставления муниципальной услуги официальный сайт администрации города должен располагать версией для заявителей с ограниченными возможностями зрения.

43. Места, предназначенные для заполнения заявления, оборудуются стульями, столами (стойками), в том числе столами, приспособленными для инвалидов, использующих кресла-коляски, и канцелярскими принадлежностями и размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок.

Помещение для приема заявителей в отделе имущественных и арендных отношений комитета оборудуется табличкой с указанием номера кабинета, фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии) должностного лица отдела имущественных и арендных отношений комитета, осуществляющего прием, времени приема заявителей.

В случае если прием заявителя ведется в помещении для приема граждан на первом этаже здания администрации города должностное лицо отдела имущественных и арендных отношений комитета должно иметь нагрудный знак с указанием его фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии) и должности.

Помещения для приема заявителей должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы должностных лиц отдела имущественных и арендных отношений комитета.

Рабочее место должностного лица отдела имущественных и арендных отношений комитета, осуществляющего прием заявителей, должно быть оборудовано персональным компьютером, печатающим и сканирующим устройствами.

44. Объекты, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны обеспечивать:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная услуга, а также входа в такие объекты (здания, помещения) и выхода из них;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью работников администрации города;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения и оказания им помощи на объекте (в здании и помещении), где предоставляется муниципальная услуга;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание работниками администрации города, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами.

При отсутствии возможности полностью оборудовать здание и помещение, в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом потребностей инвалидов собственник указанных объектов принимает меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг или муниципальных и государственных услуг в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг

45. Администрация города обеспечивает качество и доступность предоставления муниципальной услуги.

46. Показателями доступности муниципальной услуги являются:

1) возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (при личном приеме в отделе имущественных и арендных отношений комитета или с использованием почтовой связи);

2) открытый доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города, должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги;

3) возможность с момента подачи заявления получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при личном приеме в отделе имущественных и арендных отношений комитета в часы приема заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги или по справочным телефонам отдела имущественных и арендных отношений комитета в рабочее время;

4) транспортная доступность здания администрации города;

5) доступность мест предоставления муниципальной услуги для инвалидов.

47. Показатели качества муниципальной услуги:

1) своевременность предоставления муниципальной услуги;

2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;

3) соблюдение установленных сроков ожидания в очереди при подаче заявления;

4) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города, а также должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

48. При получении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе:

1) подать заявление в форме электронного документа с использованием единого портала или регионального портала;

2) получать сведения о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ или РПГУ.

49. Заявитель взаимодействует с должностными лицами отдела имущественных и арендных отношений комитета два раза: при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и при получении документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, при личном приеме.

Продолжительность каждого взаимодействия составляет не более 15 минут.

Исключение взаимодействия заявителя с должностными лицами отдела имущественных и арендных отношений комитета при предоставлении муниципальной услуги в случае обращения при личном приеме посредством возложения функций по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством однократного обращения заявителя с заявлением о предоставлении двух и более муниципальных услуг, или государственных и муниципальных услуг, на многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр) не предусмотрено.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

50. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме:

1) заявление и прилагаемые к нему документы подписываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявитель вправе использовать простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме;

2) доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, — усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

51. При необходимости использования информации электронного документа в бумажном документообороте может быть сделана бумажная копия электронного документа.

Бумажный документ, полученный в результате распечатки соответствующего электронного документа, признается бумажной копией электронного документа при выполнении следующих условий: бумажный документ содержит всю информацию из соответствующего электронного документа, а также оттиск штампа с текстом (или собственноручную запись с текстом) «Копия электронного документа верна» и собственноручную подпись должностного лица отдела имущественных и арендных отношений комитета, его фамилию и дату создания бумажного документа – копии электронного документа.

Указанная информация размещается на той же стороне листа документа, на которой началось размещение информации соответствующего электронного документа. Если документ продолжается на другой стороне листа или на других листах, то дополнительная заверяющая подпись без расшифровки фамилии и должности ставится на каждом листе, на одной или на обеих сторонах, на которых размещена информация.

Страницы многостраничных документов следует пронумеровать. Допускается брошюрование листов многостраничных документов и заверение первой и последней страниц.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

52. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготовка и направление отказа в предоставлении муниципальной услуги;

4) оформление правоотношений с заявителем при предоставлении муниципальной услуги без проведения конкурса или аукциона;

5) оформление правоотношений с заявителем при предоставлении муниципальной услуги в случае проведения конкурса или аукциона;

6) оформление правоотношений с заявителем при предоставлении муниципальной услуги путем предоставления муниципальной преференции;

7) выдача (направление) заявителю договора аренды, договора безвозмездного пользования либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается выполнение следующих административных действий:

1) получение информации о муниципальной услуге и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;

2) взаимодействие администрации города с органами, организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги;

3) получение документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

53.Доступ к информации о муниципальной услуге в электронной форме обеспечен на ЕПГУ, РПГУ и сайте администрации города.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги на ЕПГУ, РПГУ и сайте администрации города прохождение процедуры регистрации и авторизации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» от заявителя не требуется.

54. Взаимодействие администрации города с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной налоговой службой в электронной форм осуществляется е с использованием государственной информационной системы Липецкой области «Управление имуществом Липецкой области».

55. Формирование и подача заявления, прием и регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, получение результата предоставления муниципальной услуги, получение сведений о ходе выполнения заявления и результате предоставления муниципальной услуги может осуществляться в электронной форме.

56. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах на бумажном носителе или в электронном виде обнаружены ошибки и (или) опечатки заявитель предоставляет в администрацию города непосредственно либо направляет почтовым отправлением или в электронной форме на адрес электронной почты администрации города или с использованием официального сайта администрации города обращение с указанием допущенных ошибок и (или) опечаток и приложением копии документа, содержащего ошибки и (или) опечатки.

57. Должностное лицо отдела имущественных и арендных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление и проводит проверку указанных в заявлении сведений об ошибках и (или) опечатках в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Критерием принятия решения должностным лицом отдела имущественных и арендных отношений, ответственным за предоставление муниципальной услуги, об исправлении ошибок и (или) опечаток является наличие или отсутствие таких ошибок и (или) опечаток.

58. В случае отсутствия ошибок и (или) опечаток должностное лицо отдела имущественных и арендных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии ошибок и (или) опечаток в течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки, предусмотренной пунктом 57 Административного регламента.

59. В случае выявления ошибок и (или) опечаток должностное лицо отдела имущественных и арендных отношений, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 2 рабочих дней со дня окончания проверки, предусмотренной пунктом 57 Административного регламента, осуществляет оформление документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, с учетом исправлений, а также его выдачу заявителю.

60. Заявитель при получении вновь оформленного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, возвращает ранее выданный ему документ.

Прием и регистрация заявления

61. Основанием для начала выполнения административной процедуры по приему и регистрация заявления является обращение заявителя с заявлением при личном приеме в отделе имущественных и арендных отношений комитета или с использованием почтовой связи, или в электронной форме с использованием РПГУ.

62. В случае обращения при личном приеме в отделе имущественных и арендных отношений комитета должностное лицо отдела имущественных и арендных отношений комитета, ведущее прием:

1) устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), проверяя документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);

2) устанавливает полномочия представителя;

3) выдает расписку о приеме и регистрации документов с указанием должности, фамилии и инициалов должностного лица отдела имущественных и арендных отношений комитета, принявшего документы, а также его подписи.

Максимальный срок выполнения административных действий — 15 минут.

63. Должностное лицо отдела имущественных и арендных отношений комитета, ответственное за прием документов, передает:

1) заявление юридического лица, принятое при личном приеме или поступившее почтовым отправление, для регистрации в комитет по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству;

2) заявление физического лица или индивидуального предпринимателя, принятое при личном приеме или поступившее почтовым отправление, для регистрации в комитет по развитию местного самоуправления.

Максимальный срок выполнения административного действия — 30 минут.

64. Должностное лицо комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству либо должностное лицо комитета по развитию местного самоуправления, ответственное за регистрацию обращений в администрацию города, регистрирует заявление путем присвоения регистрационного номера и занесения соответствующей записи в систему электронного документооборота «Дело» и передает заявление заместителю главы администрации городского округа город Елец, курирующему работу комитета имущественных и земельных отношений для рассмотрения.

Максимальный срок выполнения административных действий – 15 минут.

Заместитель главы администрации города рассматривает заявление и приложенные документы, оформляет резолюцию и направляет в комитет имущественных и земельных отношений на исполнение.

Максимальный срок выполнения административных действий – 1 день.

65. Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления является прием и регистрация заявления.

Максимальный срок административной процедуры по приему и регистрации заявления – 1 день.

Критерии принятия решения: поступление в администрацию города заявления.

Способом фиксации результата административной процедуры, в том числе в электронной форме, является внесение записи о приеме заявления в систему электронного документооборота «Дело».

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

66. Основанием для начала административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредоставление заявителем по собственной инициативе документов, предусмотренных пунктом 28 Административного регламента.

67. Должностное лицо отдела имущественных и арендных отношений комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, формирует в электронной форме соответствующие межведомственные запросы и направляет их в Федеральную налоговую службу с использованием государственной информационной системы Липецкой области «Управление имуществом Липецкой области».

В случае отсутствия доступа к информационной системе, обеспечивающей межведомственное взаимодействие, запрос формируется и направляется на бумажном носителе с соблюдением требований статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.

Максимальный срок выполнения административных действий – 30 минут.

Максимальный срок ожидания ответа на межведомственный запрос – 5 рабочих дней.

При получении ответов на межведомственные запросы должностное лицо отдела имущественных и арендных отношений комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, приобщает его к принятому заявлению.

Максимальный срок выполнения административного действия – 5 минут.

68. Результатом выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является поступление ответов на запросы в рамках межведомственного взаимодействия.

Критерии принятия решения: необходимость получения информации в рамках межведомственного взаимодействия для формирования полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: формирование полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги – 5 рабочих дней.

Рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготовка и направление отказа в предоставлении муниципальной услуги

69. Основанием для начала выполнения административной процедуры является формирование полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

70. Должностное лицо отдела имущественных и арендных отношений комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 32-34 Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 15 минут.

71. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо отдела имущественных и арендных отношений комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит проект отказа в приобретении арендуемого имущества и передает на визирование председателю комитета имущественных и земельных отношений.

Максимальный срок выполнения административного действия – 30 минут.

72. Председатель комитета имущественных и земельных отношений визирует проект отказа в предоставлении муниципальной услуги и передает на подпись заместителю главы администрации городского округа город Елец, курирующему работу комитета имущественных и земельных отношений.

Максимальный срок выполнения административного действия – 30 минут.

73. Заместитель главы администрации города, курирующий работу комитета имущественных и земельных отношений, подписывает отказ и передает его должностному лицу комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству либо должностному лицу комитета по развитию местного самоуправления регистрирует подписанный заместителем главы администрации городского округа город Елец, курирующим работу комитета имущественных и земельных отношений, отказ в приобретении арендуемого имущества и передает должностному лицу отдела имущественных и арендных отношений комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги, для выдачи (направления) заявителю.

Максимальный срок выполнения административных действий – 3 дня.

74. Должностное лицо отдела имущественных и арендных отношений комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги:

1) выдает отказ в предоставлении муниципальной услуги при личном обращении заявителя (представителя заявителя);

2) направляет заявителю отказ в предоставлении муниципальной услуги заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

3) направляет уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием РПГУ.

Максимальный срок выполнения административного действия — 3 дня.

75. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготовке и направлению отказа в предоставлении муниципальной услуги является принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготовке и направлению отказа в предоставлении муниципальной услуги – 6 дней.

Критерии принятия решения: наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: внесение сведений о принятом решении в систему электронного документооборота «Дело».

Оформление правоотношений с заявителем при предоставлении

муниципальной услуги без проведения конкурса или аукциона

76. Основанием для выполнения административной процедуры по оформлению правоотношений с заявителем при предоставлении муниципальной услуги без проведения конкурса или аукциона является правовой акт администрации города о заключении договора аренды или договора безвозмездного пользования без проведения конкурса или аукциона.

77. Должностное лицо отдела имущественных и арендных отношений комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги:

1) готовит 3 экземпляра проекта договора аренды или договора безвозмездного пользования;

2) передает их начальнику отдела имущественных и арендных отношений комитета для проверки и согласования;

3) направляет их на подписание председателю комитета имущественных и земельных отношений;

4) регистрирует подписанный председателем комитета имущественных и земельных отношений договор аренды в журнале регистрации и вносит информацию в программный комплекс БАРС-Аренда или регистрирует подписанный председателем комитета имущественных и земельных отношений договор безвозмездного пользования в журнале регистрации;

5) посредством телефонной связи уведомляет заявителя, выбравшего способ получения результата предоставления муниципальной услуги при личном приеме, о необходимости получения договора аренды или договора безвозмездного пользования в течение 3 дней с момента уведомления или направляет заявителю, выбравшему способ получения результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, уведомление о результатах рассмотрения заявления, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получения договора аренды или договора безвозмездного пользования в электронной форме через РПГУ.

78. Результатом выполнения административной процедуры по оформлению правоотношений с заявителем при предоставлении муниципальной услуги без проведения конкурса или аукциона является подписанный председателем комитета имущественных и земельных отношений и зарегистрированный договор аренды или договор безвозмездного пользования.

79. Максимальный срок выполнения административной процедуры — 5 дней.

Критерии принятия решения: отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: зарегистрированный договор аренды или договор безвозмездного пользования.

Оформление правоотношений с заявителем при предоставлении

муниципальной услуги в случае проведения конкурса

или аукциона

80. Основанием для начала выполнения административной процедуры по оформлению правоотношений с заявителем при предоставлении муниципальной услуги в случае проведения конкурса или аукциона является правовой акт администрации города о проведении конкурса или аукциона.

81. Должностное лицо отдела имущественных и арендных отношений комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит и публикует на официальном сайте администрации города, на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети «Интернет» извещение о проведении конкурса или аукциона на право заключения договора аренды или договора безвозмездного пользования.

82. Максимальный срок выполнения административного действия составляет 2 дня.

83. Проведение конкурса или аукциона и определение победителя осуществляется Единой комиссией по проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды или договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества города, а также имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса в порядке, предусмотренном приказом Федеральной антимонопольной службы «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, о перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса».

84. По результатам проведения конкурса или аукциона должностное лицо отдела имущественных и арендных отношений комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги:

1) готовит 3 экземпляра проекта договора аренды или договора безвозмездного пользования с победителем конкурса или аукциона;

2) передает их начальнику отдела имущественных и арендных отношений комитета для проверки и согласования;

3) направляет их на подписание председателю комитета имущественных и земельных отношений;

4) регистрирует подписанный председателем комитета имущественных и земельных отношений договор аренды в журнале регистрации и вносит информацию в программный комплекс БАРС-Аренда или регистрирует подписанный председателем комитета имущественных отношений договор безвозмездного пользования в журнале регистрации;

5) посредством телефонной связи уведомляет заявителя, выбравшего способ получения результата предоставления муниципальной услуги при личном приеме, о необходимости получения договора аренды или договора безвозмездного пользования в течение 3 дней с момента уведомления или направляет заявителю, выбравшему способ получения результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, уведомление о результатах рассмотрения заявления, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получения договора аренды или договора безвозмездного пользования в электронной форме через РПГУ.

85. Максимальный срок выполнения административных действий составляет не более 5 дней без учета времени проведения конкурса или аукциона.

86. Результатом выполнения административной процедуры по оформлению правоотношений с заявителем при предоставлении муниципальной услуги в случае проведения конкурса или аукциона является подписанный председателем комитета имущественных и земельных отношений и зарегистрированный договор аренды или договор безвозмездного пользования с победителем конкурса или аукциона.

87. Максимальный срок выполнения административной процедуры по оформлению правоотношений с заявителем при предоставлении муниципальной услуги в случае проведения конкурса или аукциона составляет 5 дней без учета времени проведения конкурса или аукциона.

Критерии принятия решения: отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: зарегистрированный договор аренды или договор безвозмездного пользования.

Оформление правоотношений с заявителем при предоставлении

муниципальной услуги путем предоставления муниципальной

преференции

88. Основанием для выполнения административной процедуры по оформлению правоотношений с заявителем при предоставлении муниципальной услуги путем предоставления муниципальной преференции является решение Федеральной антимонопольной службы о предоставлении муниципальной преференции либо решение об отказе в предоставлении муниципальной преференции.

89. В случае если Федеральной антимонопольной службой принято решение об отказе в предоставлении муниципальной преференции, должностное лицо отдела имущественных и арендных отношений комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги:

1) готовит уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

2) передает уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги начальнику отдела имущественных и арендных отношений комитета для проверки;

3) направляет уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги председателю комитета имущественных и земельных отношений для подписания;

4) в соответствии с заявлением определяет способ выдачи уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

5) посредством телефонной связи уведомляет заявителя, выбравшего способ получения результата предоставления муниципальной услуги при личном приеме, о необходимости получения уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги в течение 3 дней с момента уведомления или направляет заявителю, выбравшему способ получения результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в электронной форме через РПГУ.

90. Максимальный срок выполнения административных действий — не более 3 дней с момента получения решения Федеральной антимонопольной службы.

91. В случае если Федеральной антимонопольной службой принято решение о даче согласия на предоставление муниципальной преференции, должностное лицо отдела имущественных и арендных отношений комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в день получения решения Федеральной антимонопольной службы направляет согласованный проект правового акта администрации города о предоставлении муниципальной преференции на подпись Главе городского округа город Елец.

92. Должностное лицо отдела имущественных и арендных отношений комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, на основании принятого правового акта администрации города о предоставлении муниципальной преференции:

1) готовит 3 экземпляра проекта договора аренды;

2) передает их начальнику отдела имущественных и арендных отношений комитета для проверки и согласования;

3) направляет их на подписание председателю комитета имущественных и земельных отношений;

4) регистрирует подписанный договор аренды в журнале регистрации и вносит информацию в программный комплекс БАРС-Аренда;

5) посредством телефонной связи уведомляет заявителя, выбравшего способ получения результата предоставления муниципальной услуги при личном приеме, о необходимости получения договора аренды в течение 3 дней с момента уведомления или направляет заявителю, выбравшему способ получения результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме, уведомление о результатах рассмотрения заявления, содержащее сведения о принятии положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получения договора аренды в электронной форме через РПГУ.

93. Максимальный срок выполнения административных действий составляет не более 3 дней.

94. Результатом выполнения административной процедуры по оформлению правоотношений с заявителем при предоставлении муниципальной услуги путем предоставления муниципальной преференции является подписанный председателем комитета имущественных и земельных отношений и зарегистрированный договор аренды либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

95. Максимальный срок выполнения административной процедуры по оформление правоотношений с заявителем при предоставлении муниципальной услуги путем предоставления муниципальной преференции составляет не более 3 дней.

Критерии принятия решения: решение Федеральной антимонопольной службы о даче согласия на предоставление муниципальной преференции или отказ предоставления муниципальной преференции.

Способ фиксации результата административной процедуры: уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги, зарегистрированный договор аренды или договор безвозмездного пользования.

Выдача (направление) заявителю договора аренды, договора

безвозмездного пользования либо уведомления об отказе

в предоставлении муниципальной услуги

96. Основанием для выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю договора аренды, договора безвозмездного пользования либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги является подписанный председателем комитета имущественных и земельных отношений и зарегистрированный договор аренды, договор безвозмездного пользования либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

97. Должностное лицо отдела имущественных и арендных отношений комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, при личном приеме заявителя обеспечивает подписание заявителем 3 экземпляров договора аренды, договора безвозмездного пользования на бумажном носителе и выдает заявителю на руки 1 экземпляр договора аренды, договора безвозмездного пользования под расписку, либо выдает заявителю уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе под расписку.

Максимальный срок выполнения административного действия — 15 минут, в день обращения заявителя, но не позднее 3 дней с момента уведомления о необходимости получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги.

98. Если в течение 3 дней с момента уведомления о необходимости получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе заявитель не явился в отдел имущественных и арендных отношений комитета, должностное лицо отдела имущественных и арендных отношений комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, направляет в течение рабочего дня, следующего за днем окончания срока, указанного в уведомлении, почтовым отправлением с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в заявлении, уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо договор аренды, договор безвозмездного пользования в 3 экземплярах с указанием необходимости представить в администрацию города 2 экземпляра подписанного договора лично или почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

99. В случае если заявителем выбран способ получения документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, в электронной форме, должностное лицо отдела имущественных и арендных отношений комитета, ответственное за предоставление муниципальной услуги, направляет договор аренды или договор безвозмездного пользования в электронной форме с указанием необходимости предоставить в администрацию города 2 экземпляра договора аренды или безвозмездного пользования, либо уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги в электронной форме с использованием РПГУ.

Максимальный срок выполнения административных действий — 3 дня.

100. Результатом выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги является подтверждение получения заявителем договора аренды, договора безвозмездного пользования либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги на бумажном носителе.

101. Максимальный срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги — 3 дня.

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами администрации города, осуществляющими предоставление муниципальной услуги, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

102. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется председателем комитета имущественных и земельных отношений в отношении должностных лиц отдела имущественных и арендных отношений комитета, ответственных за предоставление муниципальной услуги, председателем комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству в отношении должностных лиц комитета организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и председателем комитета по развитию местного самоуправления в отношении должностных лиц комитета по развитию местного самоуправления, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, путем проведения проверок не реже 1 раза в квартал.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

103. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется председателем комитета имущественных и земельных отношений и включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц отдела имущественных и арендных отношений комитета.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

104. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению (жалобе), направленному в письменной форме с содержанием сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в чем выразилось, кем принято), принятом (осуществленном) в ходе предоставления муниципальной услуги.

105. В случае выявления по результатам проверок нарушений соблюдения положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные должностные лица администрации города несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Липецкой области.

Ответственность должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

106. Должностные лица отдела имущественных и арендных отношений комитета, осуществляющие предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за:

1) соблюдение порядка и срока приема заявления;

2) соблюдение сроков и порядка формирования и направления запросов в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

3) соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства Российской Федерации, Административного регламента;

4) соблюдение требований к взаимодействию с заявителем, установленных статьей 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

107. Должностные лица комитета по развитию местного самоуправления, должностные лица комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение срока регистрации заявления.

108. Персональная ответственность должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций

109. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые предусмотренные действующим законодательством формы контроля за деятельностью администрации города при предоставлении муниципальной услуги.

Контроль за исполнением Административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию города, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществленных (принятых) в ходе исполнения Административного регламента.

Информация о результатах рассмотрения обращений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти обращения, в установленные законодательством сроки.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации города, а также должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги

110. Информация, указанная в настоящем разделе Административного регламента, размещается на ЕПГУ, РПГУ.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

111. Заинтересованными лицами при обжаловании действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) администрацией города, а также должностными лицами администрации города, осуществляющими предоставление муниципальной услуги, являются заявители.

112. Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и (или) решение, принятые (осуществленные) администрацией города, а также должностными лицами администрации города, осуществляющими предоставление муниципальной услуги (далее – жалоба), в случаях и в порядке, предусмотренных статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

113. Жалоба подается в администрацию города.

Жалоба рассматривается заместителем главы администрации городского округа город Елец, курирующим работу комитета имущественных и земельных отношений.

114. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принятое заместителем главы администрации городского округа город Елец, курирующим работу комитета имущественных и земельных отношений, Главе городского округа город Елец.

Способы информирования заявителей о порядке подачи

и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала, регионального портала

115. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется посредством размещения соответствующей информации в печатном виде на информационном стенде в помещении отдела имущественных и арендных отношений комитета, на сайте администрации города, с использованием ЕПГУ, РПГУ, посредством консультации заявителя при личном приеме в отделе имущественных и арендных отношений комитета, при письменном обращении по почте, включая электронную почту, с использованием средств телефонной связи.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) администрации города, а также должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги

116. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) администрации города, а также должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги:

1) Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановление Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

Приложение 1

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление в аренду,

безвозмездное пользование

муниципального имущества

городского округа город Елец»

ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление в аренду, безвозмездное пользование

муниципального имущества

Я, ________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

имеющий(ая) паспорт серии ________ N _____ код подразделения ______________

___________________________________________________________________________

(иной документ, удостоверяющий личность)

выдан «__» ______________ года ____________________________________________

(когда и кем выдан)

проживающий(ая) по адресу _________________________________________________

(полностью место фактической регистрации)

__________________________________________, контактный телефон ____________

адрес электронной почты ___________________________________________________

действующий(ая) по доверенности, удостоверенной ___________________________

(Ф.И.О. нотариуса)

________________________ «__» ______________ года, реестр N _______________

от имени __________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу ________________________________________________

(полностью место фактической регистрации)

____________________________________ гражданство __________________________

(РФ или другое)

дата рождения ___________________ место рождения __________________________

_________ паспорт серии ______ N ________ код подразделения _______________

___________________________________________________________________________

(иной документ, удостоверяющий личность)

выдан «__» ______________ года ____________________________________________

(когда и кем выдан)

Прошу предоставить

муниципальное имущество — _________________________________________________

___________________________________________________________________________

— цель использования ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

— срок использования — ____________________________________________________

— место расположения, этаж (для объектов недвижимости) ____________________

___________________________________________________________________________

— площадь (для объектов недвижимости) _____________________________________

Нужное отметить V Способы предоставления имущества в аренду без проведения конкурса или аукциона в аренду посредством участия в конкурсе или аукционе в аренду посредством предоставления муниципальной преференции безвозмездное пользование без проведения конкурса или аукциона безвозмездное пользование посредством участия в конкурсе или аукционе

Результат прошу:

выдать на бумажном носителе при личном приеме направить в электронной форме

К заявлению прилагаются следующие документы:

1.

2.

…

«__» ____________ 20 г. «____» ч. «____» мин.

(дата и время подачи заявления)

___________________ /_____________________________________________________/

(подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя)

_________________________

(подпись должностного лица отдела имущественных и арендных

отношений комитета, принявшего документы)

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица отдела имущественных и арендных

отношений комитета, принявшего документы)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

(линия отрыва)

РАСПИСКА

в приеме и регистрации документов

Заявление и приложенные к нему документы __________________________________

(Ф.И.О. заявителя)

____________________________ приняты и зарегистрированы за N ____.

«__» _________ ____ г. _____________ /_____________________________/

(подпись должностного лица с расшифровкой)

Приложение 2

к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление в аренду,

безвозмездное пользование

муниципального имущества

городского округа город Елец»

ЗАЯВЛЕНИЕ

на предоставление в аренду, безвозмездное пользование

муниципального имущества

__________________________________________________________________________ (полное наименование юридического лица)

___________________________________________________________________________

ИНН ___________________ КПП _________________ ОГРН _______________________,

действующего на основании:

устава положения

зарегистрированного _______________________________________________________

(кем и когда зарегистрировано юридическое лицо)

__________________________________________________________________________,

ОКПО ______________________________________________________________________

Адрес местонахождения, указанный в регистрационных документах (полностью)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Фактическое местоположение (полностью) ____________________________________

___________________________________________________________________________

В лице ____________________________________________________________________

(должность, представитель, Ф.И.О.)

___________________________________________________________________________

дата рождения ______ паспорт серии ____ N _____ код подразделения ________,

__________________________________________________________________________,

(иной документ, удостоверяющий личность)

выдан «__» ______________ года ___________________________________________,

(когда и кем выдан)

адрес проживания __________________________________________________________

(полностью место фактического проживания

_______________________________________________________________, контактный

телефон _________________________________________, адрес электронной почты:

__________________________________________________________________________,

действующий на основании:

Устава Положения другой документ доверенности N ________, выданной _______________________ (когда и кем выдана) _________________________________________________________

Прошу предоставить

муниципальное имущество ___________________________________________________

___________________________________________________________________________

цель использования_________________________________________________________

срок использования — ______________________________________________________

место расположения, этаж (для объектов недвижимости) ______________________

площадь (для объектов недвижимости) _______________________________________

Нужное отметить V Способы предоставления имущества в аренду без проведения конкурса или аукциона в аренду посредством участия в конкурсе или аукционе в аренду посредством предоставления муниципальной преференции безвозмездное пользование без конкурса или аукциона безвозмездное пользование посредством участия в конкурсе или аукционе

Результат прошу:

выдать на бумажном носителе при личном приеме направить в электронной форме

К заявлению прилагаются следующие документы:

1.

2.

…

___» ____________ 20 г. «____» ч. «____» мин.

(дата и время подачи заявления)

_____________________ /___________________________________________________/

(подпись Заявителя) (Ф.И.О.)

____________________________________

(подпись должностного лица отдела имущественных и арендных

отношений комитета, принявшего документы)

_________________________________________________________________

(Ф.И.О. должностного лица отдела имущественных и арендных

отношений комитета, принявшего документы)

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

(линия отрыва)

РАСПИСКА

в приеме и регистрации документов

Заявление и приложенные к нему документы ______________________________

(наименование заявителя)

____________________________ приняты и зарегистрированы за N ____.

«__» _________ ____ г. _____________ /_____________________________/

(подпись должностного лица с расшифровкой)