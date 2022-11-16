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Культура

Об уроженце Липецкой области снимают фильм в Севастополе

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Еще 150 лет назад ученый Николай Данилевский предсказал противостояние Русского мира и западной цивилизации. Эти события он описал в фундаментальном труде «Россия и Европа». Более того, визуализировал свои идеи в сохранившемся до сих пор парке, расположенном неподалеку от Севастополя. Творческая команда единомышленников во главе с Сергеем Ракитиным ведет работу над съемками новой киноленты – документального фильма «Данилевский: пророк в родном Отечестве». Проект посвящен философу-земляку, 200-летие которого будет отмечаться в декабре 2023 года.

Старожилы села Оберец Измалковского района Липецкой области помнят, где стоял дом Данилевских, сохранились могилы родственников по материнской линии. Населенный пункт — из разряда вымирающих. В нем осталось порядка 20 домовладений.

— Стремление найти ответы на актуальные вопросы общественно-политической жизни XXI века и определило интерес команды проекта к творческому наследию Данилевского, который 150 лет назад в своем пророческом труде «Россия и Европа» предсказал «вечное» противостояние нашей страны с Западом, — заявил продюсер документальной ленты Сергей Ракитин, бывший журналист хлевенской районной газеты «Донские вести».

Над документальным фильмом будут совместно работать и команда кинематографистов, и волонтеры-студенты, и преподаватели.

Основных локаций — две. Село Оберец Липецкой области – малая родина ученого и старинное имение Мшатка на Южном берегу Крыма, где он жил и творил. Авторы фильма предлагают зрителю совершить путешествие из этих двух географических точек в прошлое и обратно. Учение Данилевского современно. К нему тянуло Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, Н.Н. Страхова, Й. Келлера, братьев Семеновых, А. Н. Майкова, А.А. Фета, И.С. Аксакова.

Проект будет реализован на средства Президентского фонда культурных инициатив.

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