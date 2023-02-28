Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил ключи от квартир в новом доме на улице Бачурина переселенцам из аварийного жилья. Сюда переедут 70 семей.

Десятиэтажку возвели в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жильё и городская среда». На каждом этаже новостройки – по семь квартир: четыре однокомнатных, две двухкомнатных, одна трехкомнатная. Все квартиры с чистовой отделкой, установлены сантехника и электрические плиты, светильники и датчики пожарной безопасности. Благоустроена и придомовая территория.

«Жители ЛТЗ очень любят свой район и рады, что квартиры получили здесь, им не придется далеко переезжать . Продолжим приводить микрорайон в порядок. В прошлом году обновили культурно-образовательный центр «Маяк» и территорию возле него. Строим два новых дома для переселенцев из аварийного жилфонда», – сказал Игорь Артамонов.

С 2019 года в рамках нацпроекта в Липецкой области из аварийного жилья переехали около 3 900 человек. В 2023 году жилищные условия улучшат еще около 3000 человек, а регион досрочно завершит программу по расселению граждан из жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Для этого строятся 19 домов в восьми районах области.