Наращиванию экспорта мы уделяем особое внимание

Детали запуска совместного производства горюче-смазочных материалов обсудили в центре «Мой бизнес» Липецкой области генеральный директор ООО «Форсаж» и представители делегации предпринимателей Республики Таджикистан. Соглашение о запуске совместного производства было подписано в ходе рабочей поездки липчан в Таджикистан в начале марта этого года.

Липецкую область таджикская делегация посетила для знакомства с производственным потенциалом завода «Форсаж» и с тем оборудованием, на котором в будущем им предстоит работать. «Мы рады видеть что бизнес-миссии, с которыми мы посещали Республику Таджикистан, дают свои результаты. Руководители ООО «Форсаж» и «Прицепцентр» уже нашли партнеров по совместному производству и сейчас прорабатывают паспорт проекта. Российско-таджикское сотрудничество позволяет липецким предприятиям реализовать свои инвестиционные идеи в Таджикистане. Мы готовы сопровождать компании в вопросах логистики и таможенного оформления», – отметил директор центра «Мой бизнес», президент Липецкой ТПП Анатолий Гольцов.

Кроме того, на встрече, в частности, обсуждались преференции размещения бизнеса на территории свободной экономической зоны «Сугд», где предпринимательская деятельность резидентов независимо от форм собственности освобождается от уплаты всех видов налогов. Прибыль, полученная иностранными инвесторами, и заработная плата иностранных работников в валюте могут беспрепятственно перевозиться ими за рубеж и при вывозе за границу налогами не облагается. Открытие совместного производства позволит использовать территорию Таджикистана и деловые связи в логистике для дальнейшего перемещения товаров в соседние с республикой страны.

Центр «Мой бизнес» в Липецкой области создан в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Функции органа управления Центром «Мой бизнес» возложены на АНО «ЦПЭ Липецкой области», учредителями которой являются правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата. Липецкая область стала одним из наиболее эффективных российских регионов по сотрудничеству с Таджикистаном, выстроив особые торгово-экономические отношения с Согдийской областью. «Наращиванию экспорта мы уделяем особое внимание. Регион имеет значительный потенциал в этой сфере. Липецкие компании выпускают много качественной продукции, которая достойна широкого внимания и продвижения», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.