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В вопросах безопасности излишней бдительности не бывает

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Антитеррористическая  безопасность в регионе обсуждалась на еженедельном оперативном совещании губернатора Игоря Артамонова. После событий в Брянской области он поручил усилить меры безопасности. Как рассказал первый заместитель губернатора Александр Рябченко, антитеррористические учения уже прошли в Хлевенском районе. Главы муниципалитетов отрабатывали действия вместе с силовыми структурами. Они будут проводиться еженедельно.

С начала СВО в регионе  провели три заседания антитерростической комиссии, четыре совещания рабочей группы при АТК, проверены  4265  объекта. Руководителям хозяйствующих субъектов направлены предписания и акты, по результатам которых основные недостатки устранены. 

Наиболее характерными недостатками на объектах образования, здравоохранения, ТЭК, транспорта и ММПЛ являются нарушения целостности ограждения или его отсутствие, недостаточное количество камер видеонаблюдения, отсутствие системы оповещения, охранной сигнализации, тревожных кнопок.

По поручению губернатора Игоря Артамонова проверки социальных объектов и предприятий области продолжатся. Причем, рабочая группа будет приезжать без предупреждения.

«В складывающихся условиях работа по противодействию терроризму требует быстрого реагирования на возникающие угрозы. В вопросах безопасности излишней бдительности не бывает», – подчеркнул губернатор. 

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