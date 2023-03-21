Итоги работы за 2022 год подвели в «Липецкэнерго». Как сообщил директор филиала Виталий Мордыкин, удалось выполнить все ключевые задачи по обеспечению стабильной работы электросетевого комплекса – своевременное исполнение инвестиционной и ремонтной программ, увеличение объёма технологического присоединения, сохранение устойчивого финансового положения.

На развитие электросетевого комплекса «Липецкэнерго» и обеспечение его стабильной работы направлено более 2 млрд рублей. Новым клиентам предоставлено более 90 МВт мощности, что на 32% больше, чем в 2021 году. Продолжена работа в рамках программы цифровой трансформации. Для улучшения качества коммуникаций и обслуживания потребителей в филиале проводятся еженедельные «Дни клиентов».

Как сообщили в филиале, в 2023 году будет продолжена автоматизация электрических сетей, внедрение системы учёт электроэнергии, реконструкция сетей и обеспечение их надёжного функционирования. Будут предоставлены новые энергетические мощности для поддержки развития региона.

«Модернизация энергетического комплекса региона позволит повысить качество предоставляемых услуг и обеспечит безопасность потребителей электроэнергии», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.