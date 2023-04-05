Сейчас выделяемых средств для получения льготных кредитов недостаточно

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в заседании Президиума Госсовета, посвящённом развитию промышленности в условиях санкций. Его провел Президент РФ Владимир Путин.

Глава государства обозначил ключевые задачи для глав субъектов: обеспечить опережающий рост промышленности за счёт инвестиций и мер господдержки, наладить сотрудничество с дружественными странами, подготовить инженерные кадры.

«Необходимо максимально оперативно сформировать такой пакет мер поддержки, который бы позволил обеспечить опережающее развитие обрабатывающей промышленности, в короткие сроки организовать собственное производство критически важной продукции, увеличить глубину переработки сырья, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии», – сказал Владимир Путин.

Игорь Артамонов отметил, что по многим направлениям, которые озвучил Президент, в Липецкой области работа уже ведётся. В частности, решается проблема нехватки высококвалифицированных кадров в экономике.

«Ещё в 2021 году мы осознали дисбаланс выпускаемых специалистов и потребности предприятий и начали перестраивать программы среднего профессионального образования, чтобы увеличить набор по востребованным специальностям. Надеемся, инвесторы будут довольны кадрами, которые готовят в регионе», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Также в Липецкой области планируется создание учебного центра по подготовке инженеров на территории ОЭЗ «Липецк». Недавно представители регионального правительства обсудили направления сотрудничества с Университетом науки и технологий МИСИС в образовательной и научно-исследовательской сферах: открытие профильных классов, проведение профнавигационных мероприятий, создание сетевых магистерских программ, целевое обучение.

На заседании Президиума Госсовета обсудили меры поддержки предприятий. Среди них и промышленная ипотека, и обновлённый режим работы промышленных кластеров, и льготные кредиты, и офсетные контракты.

«Офсеты – один из путей развития промышленности, в котором мы заинтересованы. Суть таких договоров в том, что инвесторы вкладывают средства в строительство или модернизацию производств, а регион гарантирует закупку продукции. Наши компании готовы взаимодействовать с другими регионами по совместным закупкам и выполнять крупные заказы», – сказал Игорь Артамонов.

Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, эффективным институтом подержи промышленных предприятий остаются фонды развития промышленности. Они привлекают государственные и частные инвестиции в реальный сектор экономики, предоставляя льготные займы. В этом году в региональные фонды планируют направить более трёх миллиардов рублей.

«Сейчас выделяемых средств для получения льготных кредитов недостаточно. Планирую встретиться с руководителем федерального Фонда. Будем просить большей поддержки для промышленных предприятий Липецкой области», – сказал Игорь Артамонов.

У Липецкой области хороший инвестиционный потенциал. В 2022 году статус резидентов особой экономической зоны «Липецк» получили семь компаний – заявлено 50 млрд рублей инвестиций. В регионе запущено производство электромобилей под брендом Evolute. Объём инвестиций в проект составил около 13 млрд рублей. Планируется создание около 1900 рабочих мест.