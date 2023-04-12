Липчанка Татьяна Качурина принимает участие в новом сезоне телеконкурса «Звезда — 2023». Начиная с первого эфира программы телезрители смогут поддержать представителей своих регионов путем интернет-голосования. Победителем становится не только сам вокалист, но и регион, честь которого он защищает. Эфиры и голосования будут проходить еженедельно с 8 апреля.

Татьяна Качурина закончила музыкальную и художественную школу. После 11 класса поступила в ГИТИС и переехала в Москву. В 19 лет создала свой авторский проект MATANYA, вышла в полуфинал шоу «Голос».

«Липецкая земля богата молодыми талантами, творчество которых достойно самых высоких оценок и престижных наград. Подобные конкурсы – шанс заявить о себе на всю страну и прославить свой регион», – отмечает губернаторЛипецкой области Игорь Артамонов.

«Звезда» — первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех 89 регионов России. На площадке конкурса собираются самые талантливые и яркие исполнители из разных частей страны. Голосование телезрителей по всей стране и мнение знаменитых экспертов в области музыки определят сильнейших вокалистов.