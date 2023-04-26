Областной форум легкой промышленности «СТИЛЬ48» состоится 21 апреля в торгово-развлекательном центре «Ривьера». Не первый год мероприятие реализуется центром «Мой бизнес» при поддержке правительства региона в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и объединяет творческих и креативных людей Липецкой области.

На площадке ТРЦ дизайнеры-производители устроят дефиле весна – лето 2023. Также в программе мастер-классы по реализации модной одежды, созданию видеоконтента для соцсетей, а также выступление стилиста мирового уровня Таши Эшер. Кульминацией мероприятия станет открытие выставки-ярмарки. На ней будут представлены детская и взрослая одежда, аксессуары, постельное белье, домашний текстиль, сувенирная продукция, плетеные изделия, игрушки, флорариумы и многое другое. В честь открытия форума гости смогут приобрести понравившиеся модели с приятной скидкой. Выставка будет работать два месяца.

По словам заместителя губернатора Липецкой области Сергея Курбатова, форум «СТИЛЬ48» – это возможность для предпринимателей и самозанятых на льготных условиях представить свою продукцию в крупном торговом центре. С приостановлением деятельности ряда зарубежных брендов у региональных товаропроизводителей появилась возможность выйти из тени и стать конкурентоспособными.

В числе липецких производителей одежды Наталья Черкашина. Она занимается пошивом мужской и женской одежды из льна и хлопка. Вся одежда разрабатывается и шьется в собственном цеху лимитированными партиями по индивидуальным меркам. Реализуется продукция в Липецке и Воронеже. Татевик Сысоева занимается производством текстиля для дома, штор, постельного белья и декоративных изделий для интерьера. В реализации бизнеса помог льготный кредит Липецкого областного фонда поддержки МСП. С 2004 года бизнес-леди создала производственный цех, открыла три магазина в Липецке и один – в Тамбове.

«Поддержка импортозамещающих производств – один из ключевых приоритетов для развития региональной экономики. Благодаря мерам поддержки бизнеса нам удается наращивать количество предприятий. Они начинают работать в комфортных условиях и быстро выходят на хорошую прибыль», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За год количество организаций, занятых в сфере легкой промышленности, в регионе выросло на 20% и приблизилось к 200. В числе мер поддержки производственников в Липецкой области – грант «Легкий старт» до 600 тысяч рублей, грант для социальных предприятий и молодых предпринимателей до 25 лет до 500 тысяч рублей, субсидия для продвижения товаров на маркетплейсах до 500 тысяч рублей, льготные микрозаймы от 1 до 6%.