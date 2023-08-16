Социальный предприниматель Екатерина Оникиенко совместно с липецкой Госавтоинспекцией проводит для детей из ДНР уроки ПДД. Правила дорожного движения школьники изучают по фильмам в 3D-очках.

С помощью виртуальной реальности дети узнают, как вести себя на проезжей части, зачем пешеходу световозвращающие элементы и для чего нужен светофор. Обучающий фильм уже посмотрела первая смена отдыхающих в лагере «Берёзка» из Володарского района ДНР. «Фильм «Правила дорожного движения для детей» разработан специалистами «Виртуальной энциклопедии» совместно с Госавтоинспекцией несколько лет назад, – рассказала Екатерина Оникиенко. – Сегодня его уже посмотрели дети в 140 городах России. Новый формат обучения гораздо эффективнее традиционного. Потому что школьники не сидят на скучной лекции, а участвуют в интересном путешествии».

Проект «Виртуальная энциклопедия» – это более 100 научно-познавательных, образовательных лицензионных фильмов в формате дополненной реальности для детей и взрослых. Он развивается при поддержке центра «Мой бизнес» Липецкой области. В 2022 году Екатерина получила статус социального предпринимателя и грант «Социальный». На эти средства она приобрела современное оборудование, необходимое для работы с детьми и подростками.

Всю информацию о мерах поддержки можно получить на сайте центра «Мой бизнес» Липецкой области в разделе «Инструменты развития бизнеса» и по телефону горячей линии 8 (800) 301-7675. Поддержка бизнеса в Липецкой области осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент России Владимир Путин.