Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравили работников и ветеранов строительного комплекса региона с профессиональным праздником, который отмечается сегодня.

«Труд строителя во все времена пользовался заслуженным признанием и уважением, – говорится в поздравлении. – Благодаря вашему таланту и мастерству в Липецкой области возводятся, школы, больницы, спортивные комплексы и досуговые центры, объекты промышленности и инфраструктуры – все то, что необходимо жителям региона для комфортной жизни, работы и отдыха.

Строительный комплекс региона чутко реагирует на вызовы времени, меняясь вместе с масштабом задач, которые мы перед собой ставим, их сложностью и желаемым результатом. В этом году Липецкая область досрочно завершит программу по переселению из аварийного жилья. Более 2700 человек переедут в новые квартиры из аварийных домов. Для этого в районах области строятся 18 многоэтажек.

Вкладывая душу в свой труд, липецкие строители создают облик наших городов, районных центров и сел. Самые искренние слова благодарности – ветеранам отрасли. Вы посвятили жизнь любимому делу, и сегодня передаете свой бесценный опыт молодому поколению.

Дорогие друзья! Пусть ваш труд всегда будет востребован и по достоинству оценен, проекты – удачными, а работа – плодотворной!»

Игорь Артамонов и Дмитрий Аверов пожелали работникам и ветеранам строительного комплекса Липецкой области крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, новых свершений и побед на благо родного края и всей России.