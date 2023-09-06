Стартовал первый этап ремонта подземного перехода на площади Плеханова в Липецке, на который из городского бюджета выделено 12,2 млн рублей, сообщает мэрия. Контракт после торгов заключен с липецкой организацией. Ей предстоит отремонтировать внешние стены всех шести входных групп и облицевать их керамогранитом, а также сделать гидроизоляцию, чтобы от стен было хорошее водоотведение. В настоящее время специалисты убирают старую облицовку. Завершить все планируют к началу ноября.

Как только выделят дополнительное финансирование, сразу начнется следующий этап, подразумевающий ремонт ступеней, внутренней части перехода, водоотведение, освещение и установку видеонаблюдения с распознаванием лиц. «Ремонт и обновление городской инфраструктуры в Липецке проводится очень активно. Привлекаются как собственные средства муниципалитета, так и спонсорские, находятся другие источники финансирования. Все работы проводятся так, чтобы было и удобно, и красиво, и современно», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.