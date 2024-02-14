Представители Липецкой области показали блистательный результат на Чемпионате и первенстве России по рукопашному бою в дисциплине «самооборона» в Москве на базе академии спорта «Динамо». Чемпионами России и обладателями наград высшей пробы стали многократный чемпион мира и Европы Владимир Сафонов и Евгений Исаев. Вадим Валицкий завоевал серебряную награду. Максим Козодаев, дебютант соревнований, завоевал две бронзовые награды. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 19 регионов страны.

«Поздравляем Школу боевых искусств Игоря Воротынцева, чьи представители показали отличный результат и в очередной раз прославили Липецкую область», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.