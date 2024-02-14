Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с руководителем предприятия «Рэдалит», которое находится на площадке ОЭЗ «Липецк» и производит комплектующие для нефтеперерабатывающих компаний. Игорь Артамонов и Вячеслав Малеев обсудили особенности производства, рынок сбыта, зарплаты сотрудников, работу с колледжами и техникумами по привлечению молодых кадров.

В прошлом году «РЭДАЛИТ» посетили более 120 студентов ЛГТУ, университетского колледжа и Грязинского технического колледжа. Многие студенты проходят практику на предприятии и готовят индивидуальные проекты. Тем, кто успешно защищает проект перед руководителем практики и начальником производства, предлагают трудоустройство в компании.

«Компания организует стажировки, гарантирует трудоустройство и достойную зарплату выпускникам. Обсудили возможность помощи колледжам с оборудованием. Такое сотрудничество выгодно всем», – сказал Игорь Артамонов.