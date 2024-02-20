Заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин провел в правительстве Липецкой области оперативное совещание по подготовке и проведению весенне-полевых работ в субъектах черноземной зоны ЦФО.

В числе рассмотренных вопросов – обеспеченность регионов техникой, кадрами, удобрениями, семенами, а также своевременное доведение до сельхозпроизводителей средств господдержки и выполнение противопожарных мероприятий. Отмечено, что обеспеченность ГСМ в период основных сельскохозяйственных работ будет находиться на особом контроле.

По словам Андрея Разина, агропромышленный комплекс ЦФО вносит значимый вклад в продовольственную безопасность страны. Округ ежегодно производит около 26% зерновых и зернобобовых культур, более 53% сахарной свеклы, гречихи – 14,6% в целом по стране. При этом регионы черноземной части являются основными производителями продукции растениеводства. В текущем году посевная площадь под основными сельхозкультурами в ЦФО увеличится до 16,2 млн гектаров, в том числе под сахарной свеклой, масличными и овощами в организованном секторе. Под урожай 2024 года сев озимых зерновых культур проведен на площади 3,7 млн гектаров, что на 27,5% выше уровня прошлого года. На сегодняшний день в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 96,2% посевов.

На заседании поставлены задачи на 2024 год. Внимание акцентировано на реализации проектов по созданию селекционно-семеноводческих центров, формированию плана производства семян и закладке семеноводческих посевов. Из нововведений в сельском хозяйстве – внедрение в широкое использование средств беспилотной авиации и приоритет на реализацию проектов мелиорации.

О подготовке к посевной кампании в Липецкой области доложил вице-губернатор Игорь Кремнёв. Все работы идут по плану. Посевные площади в 2024 году в регионе составят 1,4 млн гектаров. Будут увеличены площади под высокомаржинальные культуры, такие как соя, рапс, горох, сахарная свекла. «Хорошие результаты в АПК Липецкой области во многом обусловлены вниманием губернатора Игоря Артамонова к отрасли», – отметил замминистра.

«Липецкая область производит более 10% зерна, свыше 20% сахарной свеклы и 11% основных масличных культур в целом по ЦФО, а также активно развивает новые направления, такие как производство сои и рапса. Кроме того, в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты в отрасли пищевой промышленности, которые позволят увеличить выработку продукции», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.