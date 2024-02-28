Более 100 выдающихся российских и зарубежных лекторов выступят на просветительском марафоне Знание.Первые в дни Всемирного фестиваля молодежи – 2024 в Сочи. Это государственные деятели, ученые, спортсмены, представители культуры и лидеры общественного мнения из России и других стран. Спикеры обсудят глобальные вызовы времени, великие достижения современной науки и культуры, сохранение исторической правды и традиционных ценностей.

В числе российских лекторов – сенатор Российской Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе, Герой Российской Федерации Александр Карелин, Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, большое количество губернаторов, глав субъектов РФ.

Также выступят руководители госкорпораций: генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрий Борисов, генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков. Среди деятелей культуры — Юрий Башмет, Игорь Бутман, телеведущая Ольга Бузова. С молодежью встретятся многие талантливые ученые, в том числе Артем Оганов. Своим опытом поделятся легендарные спортсмены Евгения Медведева, Роман Костомаров.

Среди зарубежных лекторов – сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, турецкие актеры Бурак Озчивит и Сыла Тюркоглу, чемпион мира по футболу Роберто Карлос, сербский и российский актер Милош Бикович.

Марафон Знание.Первые Российского общества «Знание» пройдет со 2 по 6 марта. Это самое масштабное событие образовательной программы Всемирного фестиваля молодежи, организованного по указу Президента России Владимира Путина на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта. Пообщаться с российскими и зарубежными лекторами, задать вопросы, получить знания смогут не только 20 тысяч участников Фестиваля. Это станет доступно для ребят со всего мира, потому что самые яркие выступления будут транслироваться в эфире круглосуточного медиаканала Знание.ТВ.

«Для молодежи это возможность не только увидеть воочию своих кумиров, но и, пообщавшись с ними напрямую, узнать их мнение по многим актуальным вопросам. Это станет ярким и запоминающимся событием», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Липецкую область на Всемирном фестивале молодежи представляют около 90 человек, среди которых волонтеры и участники.