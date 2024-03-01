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6 марта 2024 года в 10 часов 43 минуты

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В рамках исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 17.05.2023 № 769 «О порядке создания, реконструкции и поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения» 6 марта 2024 года в 10 часов 43 минуты по местному времени состоится комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы центрального оповещения населения Липецкой области с включением оконечных средств оповещения, замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и доведением сигнала оповещения и информации до населения Липецкой области.

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