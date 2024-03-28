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Официальное опубликование

Постановление администрации городского округа город Елец от 22.03.2024 №448 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 30.03.2018 № 471 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Елец» (с изменениями от 01.10.2018 № 1621, от 19.12.2018 № 2132, от 27.12.2018 № 2238, от 29.03.2019 № 504, от 24.05.2019 № 809, от 09.09.2019 № 1487, от 26.12.2019 № 2187, от 30.03.2020 № 392, от 31.08.2020 № 1004, от 29.12.2020 № 1855, от 25.01.2021 №50, от 28.06.2021 № 939, от 23.11.2021 № 1783, от 28.12.2021 № 1986, от 04.05.2022 №879, от 07.07.2022 № 1381, от 20.10.2022 № 1535, от 26.12.2022 № 1611, от 10.03.2023 № 61, от 14.06.2023 № 138, от 29.09.2023 № 230, от 26.12.2023 № 872)»

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