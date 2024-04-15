Липецким школьникам рассказали, как лечить болезни по генетическому коду

Как лечить болезни по генетическому коду и за секунды прогнозировать здоровье человека? В школе №30 прошёл «Урок цифры» от «Росатома» и «Сбера». Дети узнали, что квантовые вычисления помогут создавать лекарства и вакцины, улучшать диагностику, а квантовые компьютеры умеют считать в разы быстрее обычных. Также они посмотрели видеоролик и прошли тестирование «для опытных специалистов», в котором все задания были связаны с квантовыми технологиями и медициной.

«Урок цифры» – это всероссийский образовательный проект в сфере цифровой экономики, возможность получить знания от ведущих технологических компаний. По проекту «Уроки цифры» в школах области федеральные эксперты выступают каждые три месяца. Следующая встреча пройдет уже в новом учебном году. Занятия со школьниками по материалам сайта Урокицифры.рф проходят на регулярной основе.

Возможность из первых уст получать самую свежую информацию в сфере высоких технологий – это уникальный шанс. Мы очень рады, что у школьников по всей стране, и у липецких школьников в частности, есть такая возможность. Это помогает расширить кругозор, попробовать себя в различных направлениях и в будущем выбрать профессию по душе, – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.