Совместные перспективные проекты по развитию липецкого детского лагеря «Прометей» губернатор региона Игорь Артамонов обсудил с руководителем Росмолодёжи Ксенией Разуваевой. Встреча состоялась сегодня в Москве.

Игорь Артамонов рассказал о работах, которые ведутся в детском лагере «Прометей». В настоящее время построен крытый бассейн, реконструируется костровая площадка и строятся три новых модульных корпуса. Благодаря поддержке Росмолодёжи, весной в лагере был открыт образовательный центр «Технологии», который ориентирован на IT-направление.

В числе приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества с Росмолодёжью Игорь Артамонов и Ксения Разуваева выделили развитие естественнонаучного направления с акцентом на изучении экологии и агротехнологий.

«Ещё один вариант профориентации, нам такие кадры нужны и перспективы в этих отраслях хорошие. Да и когда вокруг такая прекрасная природа, как в «Прометее», как ей не любоваться и не учить детей любить её и беречь», – прокомментировал губернатор после встречи.