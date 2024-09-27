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Официальное опубликование

Постановление администрации городского округа город Елец от 26.09.2024 №1672 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа город Елец от 09.03.2022 № 393 «О мероприятиях по исполнению наказаний в виде обязательных и исправительных работ и о признании утратившими силу некоторых и оста н о вл е н и й администрации городского округа город Елец» (с изменениями от 24.06.2022 № 1275, от 10.10.2022 № 1514, от 06.12.2022 № 1591, от 21.03.2023 № 67, от 18.05.2023 № 108, от 08.06.2023 № 132, от 14.08.2023 № 190. от 16.10.2023 № 283, оI 11.12.2023 № 738. от 17.04.2024 № 610, от 06.06.2024 № 891, от 29.07.2024 № 1243) «

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