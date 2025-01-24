Постановление администрации городского округа город Елец от 22.01.2025 №64 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 21.04.2017 № 726 «О создании комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Ельца Липецкой области, об утверждении Положения о ней» (с изменениями от 19.07.2018 №1173, от 25.12.2018 №2172, от 14.04.2020 №479, от 07.04.2021 №477, от 17.01.2022 №52, от 18.11.2022 №1565, от 06.04.2023 №83, от 10.10.2023 №243, от 12.04.2024 №570, от 23.08.2024 №1367)»