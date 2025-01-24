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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ от 24.01.2025 №238 «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ельца от 25.12.2013 № 139 «О проекте Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной службы в администрации города Ельца, Совете депутатов города Ельца, Контрольно-счетной комиссии города Ельца и членов их семей в сети Интернет на официальных сайтах администрации города Ельца, Совета депутатов города Ельца, Контрольно-счетной комиссии города Ельца и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования» (с изменениями от 30.11.2018 № 115)»

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