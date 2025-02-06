Продлён приём заявок на образовательный проект «Гордость Липецкой земли»

Липецкие бойцы, которые сейчас находятся в зоне СВО, попросили продлить приём заявок на региональный образовательный проект «Гордость Липецкой земли», так как не у каждого на фронте есть возможность пройти онлайн-регистрацию. Решение о корректировке сроков было принято на первом заседании Общественного совета региональной программы «Гордость Липецкой земли», которое прошло под председательством губернатора региона Игоря Артамонова.

Кроме того, будет увеличено количество мест на первый поток. О своём желании участвовать заявили уже 150 человек.

«Мы понимаем, что многие ребята, которые на передовой, не могут пройти регистрацию прямо сейчас. Хотим предоставить им такую возможность. Коллеги помогут оформить заявки», – прокомментировал руководитель области.

После подачи заявок пройдёт анкетирование и тестирование. Участники, показавшие наилучшие результаты, пройдут в основной этап проекта, который предполагает обучение и стажировку. Программа рассчитана на год. По итогам сформируют кадровый резерв для управленческой команды региона.

«Впереди месяцы подготовки, наставничества, стажировок. Путь, который мы пройдём вместе, чтобы потом работать в одной команде и продолжать менять жизнь в лучшую сторону. Служение Родине может быть разным, но оно всегда начинается с желания сделать что-то важное для своей страны», – подытожил губернатор.