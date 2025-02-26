Студотряды как вторая семья

Дарья МУХОРТОВА,

студентка ЕГУ им. И. А. Бунина



На днях отмечался День российских студенческих отрядов. В ЕГУ им. И. А. Бунина на сегодняшний день активно действуют две такие молодежные организации — педагогический отряд «Сирин» и студотряд проводников «Елецкая магистраль».

Педотряд «Сирин» (рук. Дарья Мельникова — вторая справа).



Отряд «Сирин» с 2023 года учит парней и девушек вожатскому мастерству, готовя их к поездкам в детские летние лагеря отдыха. Более 100 студентов уже приобрели практические навыки работы с детьми.

— Наш отряд — это большая, дружная семья, — говорит третьекурсница института психологии и педагогики и командир «Сирина» Дарья Мельникова. — Помогаем начинающим вожатым развивать в себе такие качества, как лидерство, коммуникабельность и ответственность.

Второй студотряд ЕГУ — «Елецкая магистраль» — основан в 2014 году, он подготовил свыше 200 студентов к работе проводниками пассажирских вагонов 3-го разряда. И. о. командира — студент института физкультуры, спорта и безопасности жизнедеятельности Андрей Полковников.

Студотряды не ограничиваются только сезонной работой, они участвуют в социальных проектах, помогают в организации развлекательных и культурных мероприятий, а также занимаются волонтерской деятельностью. Например, добровольцы из отряда «Елецкая магистраль» в свое время помогали ликвидировать последствия разлива нефтепродуктов на побережье Черного моря.

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История студенческих отрядов в СССР ведет отсчет с 1959 года, когда студенты МГУ имени М. В. Ломоносова отправились в Казахстан на целину во время своих летних каникул. Со временем РСО стали крупнейшей молодежной организацией страны, вовлекая юношей и девушек в работу в различных сферах экономики, включая строительство, энергетику и здравоохранение.