Липецкие предприятия-экспортёры строительной отрасли приняли участие в 26-й Узбекистанской Международной выставке «Строительство – UzBuild 2025». Наш регион на коллективном стенде презентовал продукцию шести предприятий: ООО «ЗМК СТС», ООО «СК Теплосити», ООО «Термофикс групп», ООО «Ласар», ООО «СТ Рус», ООО «ЗМК Форвард». Поездку организовал Центр поддержки экспорта Липецкой области (структурное подразделение центра «Мой бизнес»).

Выставка собрала на одной площадке ключевых поставщиков строительных материалов, конструкций, оборудования и инструментов, интерьера, отделочных материалов. Экспозиция заняла свыше 15 000 квадратных метров, в ней приняли участие 450 компаний из 21 страны. Выставку посетили свыше 13 000 профессионалов отрасли.

«Участие в бизнес-миссиях и выставках дает возможность липецким компаниям найти новых партнеров. В этот раз они также провели множество встреч и переговоров, обменялись деловыми контактами. А также получили ценный опыт взаимодействия с иностранными предпринимателями, познакомились с технологиями и инновационными решениями, применяемыми коллегами по отрасли», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкая компания «Термофикс Групп» обрела в Узбекистане партнера в лице фирмы OOO «Tawhid Group». Стороны договорились о подписании эксклюзивного дистрибьюторского договора на предоставление материалов «Термофикс» в Республику. Первые отгрузки в Узбекистан ожидаются уже в марте. Также ведутся переговоры о создании склада готовой продукции для выхода в розничную сеть Республики.

Липецкое предприятие ООО «Ласар» достигло договоренностей с другой узбекистанской компанией о строительстве склада. ООО «ЗМК СТС» договорились о проектировании и изготовлении в Узбекистане металлоконструкций для текстильной фабрики, птицефабрики, складского помещения, а также заключили договор на проектирование и изготовление каркаса холодильного склада.

В Липецкой области продолжается реализация мер поддержки малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентоспособная экономика».

АНО «Центр поддержки экспорта Липецкой области» является управляющей организацией центра «Мой бизнес». Её учредителями выступают правительство Липецкой области и Липецкая торгово-промышленная палата.