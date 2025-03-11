Минпромторг России проведет конкурсный отбор совместных проектов для участников промышленных кластеров в 2025 году. Победители отбора смогут получить субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением стартовых партий продукции. Предприятие может компенсировать до 50% документально подтвержденных расходов, понесенных с 1 января 2024 года, но не более 150 млн рублей на одного заявителя.

Возместить можно расходы, связанные с оплатой сырья, материалов и комплектующих для производства стартовой партии; изготовлением и приобретением оснастки, необходимой для производства; оплатой труда работников, занятых в производстве стартовой партии; приобретением расходного инструмента, топлива и электроэнергии для технологических операций; логистическими затратами на поставку стартовой партии.

«Участие в промышленном кластере — это возможность укрепить кооперационные связи с другими предприятиями, повысить эффективность производства за счет обмена опытом и технологиями, а также увеличить присутствие на рынке благодаря совместным проектам», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Чтобы получить субсидию, нужно быть членом промышленного кластера, который зарегистрирован в реестре Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. В Липецкой области успешно функционируют три кластера:

кластер сельскохозяйственного машиностроения;

кластер бытовой техники;

кластер современного приборостроения (в него входят предприятия Рязанской и Липецкой областей).

За консультацией по вопросам государственной поддержки можно обратиться к Светлане Аносовой. Её контактные данные: +7(950)801-97-72.