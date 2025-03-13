Около 9 тыс. фермерских хозяйств создали в России за пять лет при поддержке «Агростартапа»

Господдержка малого агробизнеса по проекту «Агростартап» позволила создать около 9 тысяч фермерских хозяйств в России за пять лет. Благодаря этому в стране создали более 15,5 тысячи рабочих мест, сообщила замдиректора департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Рената Бибарсова.

«Мероприятия данного федерального проекта позволили нам направить усилия на создание новых фермерских хозяйств и … кооперативов. За … 2019–2024 годы создано около 9 тысяч фермерских хозяйств, более 3 тысяч кооперативов получили государственную поддержку. Мероприятия имели и социальный эффект, потому что за счет только „Агростартапов“ в сельской местности создано больше 15,5 тысячи рабочих мест», — сказала Бибарсова на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Сельское хозяйство».

В Липецкой области 171 фермер получил поддержку благодаря гранту «Агростартап». За 6 лет на по этой программе из федерального и областного бюджетов было выделено 517,4 млн рублей.

«Поддерживая малые формы хозяйствования, мы не только помогаем развивать собственный бизнес. Это также способствует созданию новых рабочих мест, а значит – повышению занятости сельского населения и развитию сельских территорий в целом», — отметила начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова.