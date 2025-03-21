Азбука Росреестра. «Реестровая ошибка».

Реестровая ошибка — это ошибка, содержащаяся в документе (в межевом или в техническом плане), представленного в орган регистрации прав и на основании которого вносились сведения об объекте недвижимости в Единый государственный реестр недвижимости.

Реестровая ошибка может быть исправлена как правообладателем объекта недвижимости, так и самостоятельно органом регистрации прав.

В первом случае собственник должен обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого или технического плана, а после получения документов подать заявление в Росреестр.

При обнаружении реестровой ошибки органом регистрации прав — принимается решение о необходимости устранения такой ошибки и оно направляется собственнику объекту недвижимости.

Мероприятия по исправлению реестровых ошибок Росреестр осуществляет совместно с ППК «Роскадастр» в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных».

Механизм выстроен таким образом, что позволяет ведомству исправить ошибку без привлечения средств правообладателей объектов недвижимости, экономя их время.

Работа по исключению неточностей из ЕГРН позволяет повысить качество сведений об объектах недвижимости и остается одним из приоритетных направлений деятельности Росреестра.

Справочно: Управлением Росреестра по Липецкой области в 2024 году бесплатно исправлены 7800 реестровых ошибок в сведениях ЕГРН на территории региона.

Пресс-служба Управления Росреестра по Липецкой области