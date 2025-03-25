Дополнительные баллы к будущим результатам ЕГЭ для поступления в Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского получили одиннадцатиклассники Липецкой области, принявшие участие в олимпиаде вуза «Большой квиз-турнир», которая в этом году посвящена Году защитника Отечества.

В соревновании приняли участие 24 команды, состоящие из пяти человек, представляющих различные учебные заведения региона. Они продемонстрировали свои знания в области русского языка, литературы, обществознания, истории и математики.

Первое место заняла команда старшеклассников из школы №61 города Липецка. Каждый участник этой команды получит пять дополнительных баллов при поступлении.

Второе место и по четыре балла на человека досталось команде из школы №12 города Ельца.

Третье место и по два балла получили ученики школы №2 села Доброе. Остальные участники олимпиады получат по одному дополнительному баллу.

Еще один квиз-турнир состоится в ЛГПУ 21 марта. За победу будут сражаться 16 команд педклассов региона. «Замечательно, что старшеклассники региона заранее заботятся о своем поступлении в учреждение профессионального образования, не только готовясь к выпускным экзаменам, но и проверяя свои знания в тематических олимпиадах, зарабатывая бонусы в виде дополнительных баллов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.