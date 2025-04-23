Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с Владимиром Михайловичем Пыхтиным — ветераном Великой Отечественной войны. Он поздравил его с наступающим Днём Победы и вручил знак «Почётный гражданин города Липецка».

Владимир Михайлович Пыхтин родился 5 апреля 1927 года в селе Защитное Курской области. В 1944 году, в возрасте 17 лет, добровольно вступил в ряды Красной Армии и был направлен на Западный фронт. Спустя неделю война в Европе закончилась, дивизию Владимира Михайловича перебросили на Восточный фронт, где солдатом предстояло пройти пешком 2000 км до Хинганских гор на границе с Монголией.

В ходе сражения с японскими войсками, которое продолжалось около месяца, Владимир Пыхтин выполнял обязанности миномётчика. За проявленные смелость и героизм он был удостоен ордена Отечественной войны II степени, медали «За победу над Японией», а также получил благодарственное письмо от Иосифа Сталина.

После окончания Второй мировой войны ветеран продолжил службу в Порт-Артуре. За семь лет он прошёл путь от рядового до старшины и был демобилизован в 1951 году.

«Владимир Михайлович — это пример безграничной преданности Родине. Его история напоминает нам, какой ценой был завоёван мир. И мы обязаны сохранить этот подвиг в памяти будущих поколений. Спасибо вам, Владимир Михайлович, за вашу отвагу, за свет в ваших глазах и за Победу», — сказал Игорь Артамонов.