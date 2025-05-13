Завершилась весенняя сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности от Банка России. К занятиям присоединились 84% школ и 67% колледжей и техникумов Липецкой области. Учащиеся посмотрели вебинары о финансах более 40,5 тысяч раз.

Весенняя сессия включала в себя 850 прямых эфиров по 29 темам финграмотности и профориентации. Одними из самых популярных стали уроки, посвящённые о кибербезопасности. Так, эксперты рассказали молодёжи, как уберечься от мошенников и не стать дроппером.

С 2015 года Центральный банк России проводит онлайн-уроки по финансовой грамотности. В этот раз занятия состоятся осенью.

Впервые уроки будут проходить в формате игры. Вебинары будут объединены общим сюжетом, который будет разворачиваться в городе финансов. Ученики и студенты смогут выполнять задания вместе с супергероями.

В отделении Банка России в Липецке игровая форма подачи материала поможет привлечь внимание молодёжи к проекту и сделает изучение сложных тем более увлекательным.

«Финграмотность невероятна важна: она формирует ответственное отношение к финансам, способствует осознанному планированию бюджета и в дальнейшем помогает избегать рисков в экономической сфере. Впрочем, финграмотность — это не только про то, как распоряжаться, но и про то, как защищаться от атак мошенников. Хорошо, что теперь ребята это умеют», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.