Как юный елецкий музыкант покорял Суздаль

Лучший выпускник класса скрипачей ДШИ № 1, стипендиат Фонда Спивакова, а с нового учебного года еще и студент Воронежской специальной музыкальной школы (колледжа) Сергей Пустохин стал представителем нашего города в XXXIII международной летней творческой школе «Новые имена», проходившей с 29 июня по 8 июля в древнем Суздале.

Сергей Пустохин на занятиях А. Р. Янчишиной.

Этот масштабный проект уже много лет организует благотворительный фонд «Новые имена» при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры России. Для Сергея и сотен одаренных детей со всей страны эта школа стала настоящей музыкальной мечтой, подарившей колоссальный опыт и эмоции, которые останутся на всю жизнь.

В Суздаль в этом году съехались 200 талантливых ребят из 32 регионов России, а также из Армении, Сербии, Беларуси, Абхазии. Все они получили уникальную возможность заниматься с педагогами ведущих музыкальных вузов страны и выступать на одной сцене с другими юными виртуозами.

Для Сергея это время было расписано по минутам. Каждый день он занимался с доцентом Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Анной Романовной Янчишиной, участвовал в репетициях ансамбля скрипачей и виолончелистов. Несмотря на то, что ребята встретились впервые, за короткое время им удалось сыграться, почувствовать друг друга и на заключительном концерте вдохновенно исполнить «Andante cantabile» П. И. Чайковского и виртуозный «Fiddle-Faddle» Л. Андерсона.

Фото с Д. Мацуевым.



Особенным подарком стала встреча с президентом фонда «Новые имена», народным артистом России, пианистом-виртуозом Д. Л. Мацуевым и известным виолончелистом Б. Б. Струлевым. Для Сергея такие мастера мировой сцены — пример высочайшего профессионализма и любви к искусству.

Но не только музыка наполнила эти дни. Сергей, помимо скрипки, увлечен футболом, а потому участие в двух матчах команды учеников творческой школы против звездных музыкантов во главе с самим Мацуевым стало для него настоящей сказкой. Такие мгновения навсегда остаются в сердце.

В дни пребывания в Суздале проходил летний фестиваль Дениса Мацуева, на котором выступали артисты с мировыми именами. Сергей и другие участники школы смогли побывать на концертах, услышать, как звучит музыка в исполнении великих мастеров, вдохновиться и снова обрести силы для собственных свершений.

Насыщенной оказалась и культурная программа. Юные музыканты гуляли по старинным улочкам Суздаля, дышали атмосферой древнего города, впитывали его красоту и историю.

Сергей завершил обучение в Суздале выступлением на престижном заключительном концерте класса Анны Романовны. Он уверенно исполнил два произведения — «Виваче» Й. Гайдна и одно из своих любимых сочинений А. Глазунова «Размышление». Этот выход на сцену стал ярким итогом серьезной работы и одновременно новым этапом в его творческом пути.

Юный музыкант и его преподаватель Ю. Г. Прокофьева благодарны региональному ресурсному центру культуры и художественного образования, школе, педагогам и фондам, которые дали Сергею шанс прикоснуться к такому большому музыкальному миру.

Он вернулся в Елец вдохновленным, полным новых знаний, сил и гордости за то, что представлял свой город на таком значимом событии. Этот опыт стал для него огромным стимулом для дальнейшей работы на музыкальном поприще, а для подрастающих юных скрипачей Ельца — настоящим примером того, как нужно любить свое дело и стремиться к вершинам. Ведь нет ничего лучше, чем каждый день жить в гармонии с искусством!