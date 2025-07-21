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Водитель КДМ И. В. Шишков

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В газете «Красное знамя» уже проходила информация об отчете губернатора Липецкой области И. Г. Артамонова о проделанной за год работе. Областные телевизионщики оживили документ, сделав соответствующий видеоролик.

Водитель комбинированной дорожной машины (КДМ) муниципального учреждения «Благоустройство» Игорь Викторович Шишков.

Примечательно, что в этот фильм вошел сюжет о работе водителя комбинированной дорожной машины (КДМ) муниципального учреждения «Благоустройство» Игоря Викторовича Шишкова.
Он трудится в коммунальном хозяйстве города более 30 лет. Порой Игорю Викторовичу приходится вставать, когда большинство ельчан еще сладко спят в своих кроватях, ведь, как правило, КДМ-ки работают ранним утром или поздним вечером, чтобы не мешать движению городского транспорта.
Первым делом опытный водитель настраивает свой автомобиль на определенный режим в зависимости от того, чем предстоит заняться — смывом пыли и грязи с елецких улиц, поливом деревьев или каким-то иным делом.
Получив задание, Игорь Викторович ведет свою машину на «водопой». Емкость КДМ (она вмещает около 9 тонн) заправляют водой из реки Быстрой Сосны на специальной станции. Сюда И. В. Шишков за время рабочей смены заедет еще не раз, ведь при интенсивном поливе жидкости хватает примерно на 5 километров дорожного полотна.
Основная задача КДМ — сделать проезжую часть чистой, смывая с нее пыль, песок и различный мусор. Летом этот процесс должен быть регулярным. Попробуйте не протирать пыль в доме несколько дней кряду, и вы поймете, как важна и необходима работа Игоря Викторовича. Чистота улиц родного Ельца, а значит, и комфорт, а подчас и здоровье горожан (ведь пыль — сильнейший аллерген) во многом зависят именно от опытного специалиста МБУ «Благоустройство».
В сильную жару работы у И. В. Шишкова прибавляется. Его машина умеет разбрызгивать фонтаны воды вверх и в разные стороны, охлаждая воздух и смачивая раскаленный солнцем асфальт, что помогает избежать деформации дорожного покрытия.
Комбинированная дорожная машина Игоря Викторовича — агрегат универсальный. Летом — поливалка, а зимой она превращается в снего-уборочный комплекс с бункером для пескосоляной смеси, которой этот автомобиль посыпает дороги.
И. В. Шишков любит родной Елец и свою работу, так что вовсе не случайно его труд отмечен в отчете губернатора. Гордимся таким земляком!

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