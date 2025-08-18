Документация об электронном аукционе на право заключения договора аренды муниципального недвижимого имущества городского округа город Елец и включенного в перечень муниципального имущества городского округа город Елец, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) которое может быть предоставлено во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»