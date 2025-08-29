Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества. Нежилой объект недвижимого имущества, состоящий из: — нежилого здания (Многоквартирный дом, признан аварийным и подлежащим реконструкции, Постановление администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации № 185 от 11.08.2023 г.), общей площадью 248,6 кв. м, кадастровый номер 48:19:6170109:33, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. Октябрьская, д. 133.