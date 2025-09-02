Школьники из Липецкой области представили регион на IV Международном детском культурном форуме, продемонстрировав высокий уровень творческого мастерства и профессионализма. Масштабное событие, организованное Минкультуры РФ и «Росконцертом», проходило в Москве с 21 по 23 августа.

Форум собрал около 2500 талантливых детей из 89 регионов России и более десяти стран. Липецкую область представили 11 участников из различных учреждений культуры и дополнительного образования региона. В делегацию вошли учащиеся Школы креативных индустрий, Липецкой детской школы искусств №1 имени М. Глинки, Центра дополнительного образования Липецкой области, Детской художественной школы имени В. Сорокина, Детской школы искусств имени Л. Соколовой Ельца и Детской художественной школы имени В. Сурикова.

В течение трёх дней форума липчане активно участвовали в работе шести творческих направлений, которые включали в себя более 90 мероприятий: мастер-классы, дискуссионные площадки, арт-школы и творческие уроки. Для всех участников была организована насыщенная экскурсионная программа. Воспитанница Липецкой детской школы искусств №1 имени М. Глинки Анастасия Колыванова выступила с хореографической композицией в рамках культурной программы форума. Воспитанники детской студии театра танца «Казаки России» приняли участие в грандиозном гала-концерте «Хоровод дружбы».

«Мы гордимся нашими юными дарованиями, которые своим трудом и талантом вносят вклад в сохранение и приумножение культурного наследия Липецкой области. Их успех — это результат большой работы педагогов, очередное подтверждение высокого уровня развития системы дополнительного образования в регионе», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.