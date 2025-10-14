Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков поздравили с профессиональным праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Больше 40 тысяч жителей региона трудятся в агропромышленном комплексе, который по праву считается основой экономики области, – говорится в поздравлении. – Имея всего 1% от общероссийских сельхозугодий, Липецкая область демонстрирует выдающиеся результаты.

Регион уже пятый год сохраняет лидерство по производству тепличных овощей и переработке картофеля. Наши предприятия среди лучших производителей дрожжей, сахара, рапсового масла и детского питания.

Несмотря на сложные погодные условия два года подряд, липецкие аграрии показывают впечатляющие результаты. В закромах уже 3,6 млн тонн зерновых, а с учётом кукурузы ожидается 4 млн тонн – третий показатель в истории региона. На отметке 5,5 млн тонн ожидается урожай сахарной свёклы, что также станет третьим результатом за всё время. Производство масличных культур впервые приблизится к 1 млн тонн.

Показатели молочной отрасли региона продолжают уверенный рост. В 2025 году планируется достижение надоя в 9 600 килограммов от одной коровы, что на 210 килограммов превышает результаты прошлого года. Этот прогресс стал возможен благодаря внедрению передовых технологий и системному улучшению кормовой базы животных. Параллельно область готовится к установлению нового рекорда в производстве яиц – к концу года их количество должно составить 880 млн штук.

Значительный рост демонстрирует и перерабатывающая промышленность. Реализация крупных инвестпроектов позволяет модернизировать существующие мощности и создавать новые производства. В 2025 году ожидается существенное увеличение объёмов переработки. К примеру, выпуск картофельной продукции достигнет 230 тысяч тонн, производство подсолнечного масла возрастёт до 330 тысяч тонн.

Сегодня липецкий агропромышленный комплекс – это высокотехнологичная отрасль. Однако ключевую роль в её успешном функционировании играют люди – специалисты, которые овладевают сложной техникой, анализируют данные и принимают обоснованные решения. Вы успешно объединили традиционные знания земледельцев с современными цифровыми технологиями, что привело к впечатляющим результатам.

Руководители региона поблагодарили аграриев за труд и преданность своему делу и пожелали крепкого здоровья, благополучия и гордости за результаты нелёгкого, но такого важного труда.